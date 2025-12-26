即時中心／廖予瑄報導

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生隨機砍人事件，釀成一共4死11傷悲劇。事件發生至今已過一週，今（26）日也傳出好消息，衛福部統計，目前僅剩4人繼續留在一般病房治療。

27歲的張文19日在北捷台北車站丟擲煙霧彈，並持長刀傷及2人，導致1死1傷；隨後張又逃往中山站，在大馬路上丟擲數顆煙霧彈後，再持刀衝進誠品南西前的人群中揮砍，導致2死10傷；最後，張嫌在警方的追捕之下，竟逃到頂樓並墜樓身亡。事件一共釀成包括張嫌在內，4死11傷。

廣告 廣告

衛福部統計，截今日上午6點50分，共有15人因北捷隨機傷人事件送醫，並分別收治於新北市、台北市11間醫院，包括台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名；三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中有4人死亡，其餘11人傷病，目前4人繼續在一般病房治療中。

快新聞／好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房

衛福部啟動「心理健康支持方案」。（圖／取自吳沛憶@Threads）





由於隨機殺人事件造成不少民眾的心理陰影，因此衛福部也特別啟動「心理健康支持方案」，提供受事件影響，並出現恐慌不安情緒的民眾，每人3次免費心理諮商服務，「不限年齡、從寬認定適用」，方案將持續至明年底。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房

更多民視新聞報導

年金改革違反《憲法》！賴清德公布並批示「讓國家持續穩健前進」

《青年基本法》立院三讀「18歲可投票」 林宜瑾批藍白強修「百億基金」違憲

立院三讀青年基本法 賴總統：讓台灣趕上國際趨勢

