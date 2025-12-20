好消息！北捷、中山隨機砍人案4死11傷 1人清醒了

即時中心／林韋慈報導

台北市昨（19）晚發生隨機殺人事件，引起社會譁然。27歲的桃園通緝犯張文縝密計畫犯案，先後犯下三起縱火行為，隨後返回台北市中正區住處更衣，再於租屋處縱火，之後步行至北捷台北車站入口處丟擲煙霧彈，並持刀砍殺，造成1死3傷；接著再轉往誠品南西店砍人，另造成2死6傷，加上煙霧彈傷者與張文最後墜樓也不治身亡，共造成4死11傷。







中山交通分隊林姓員警當時正在執行交通疏導勤務，發現滋擾狀況後，與保全人員一同追緝至6樓。張文登上6樓頂樓後，脫下戰術背心等裝備，隨即自頂樓墜落，送醫急救後於19時42分宣告死亡。張文的背景也遭調查。其曾為空軍志願役，但於西元2022年因酒駕退伍；2024年教召未到，涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝，並有妨害兵役、妨害名譽、酒駕等前科。

目前已知的死者名單，除張文外，另有一名57歲男性於北車遭砍，送往台大醫院急救後不治；一名37歲蕭姓機車騎士於中山遭砍傷，送往馬偕醫院，昨晚宣告不治；另有一名37歲王姓男性顧客於誠品南西店遭襲擊，昨晚送至新光醫院，於今日凌晨2時宣告不治身亡。

傷者部分，目前統計共有11人，已知2人在加護病房搶救中。其中一名20歲蔣姓男子因胸部穿刺傷，送往內湖國防醫學院附設醫院加護病房救治。有網友今（20）日清晨發文表示，感謝外界關心，指出昨晚在南西誠品，其一名年輕員工店員於事件中遭嫌犯攻擊，導致胸口穿刺傷送醫，稍早已完成手術並恢復意識，暫無生命危險，目前仍在住院治療與觀察中，讓網友紛紛感嘆終於在這件事中有好消息傳出。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

