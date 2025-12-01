好消息！台灣愛滋新增感染「創22年新低」 羅一鈞：估年底不到900人

記者蔣季容／台北報導

台灣愛滋防治交出漂亮成績單！疾管署署長羅一鈞今（1）日表示，預估截至今年年底，台灣愛滋新增感染人數低於900人，創下22年以來新低，未來將透過持續篩檢、追蹤治療，把感染卻不自知民眾找出來，希望明年可以降到800人以下。

疾管署今日上午舉辦「突破迷思 愛不迷失」記者會，特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視。

變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演。（圖／記者蔣季容攝影）

羅一鈞指出，我國愛滋疫情自107年起整體呈下降趨勢，今年截至10月新增感染數為744人，較113年同期833人減少89人，下降11%。截至今年11月底，新增感染人數為800多人，預估年底低於900人，下降15％左右，是22年以來新低。

羅一鈞提到，目標希望明年新增感染人數能降至800人，因此公費「PrEP」（暴露愛滋病毒前預防性投藥）將從8000擴大至9500人次，全台友善醫療院所也將由21家增加到63家。

此外，根據統計，我國113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」，顯見我國愛滋防治之成效。

羅一鈞強調，疾管署持續鼓勵民眾落實安全性行為（正確使用保險套及水性潤滑液），並提醒雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8%感染者未知自身感染狀態，不論是本國人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢或匿名篩檢服務，以了解自身健康狀態。

為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠(如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費)。此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲(含)以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

