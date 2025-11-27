即時中心／廖予瑄報導

香港大埔宏福苑昨（26）日下午2時許發生嚴重火警，整排高樓陷入火海。火警造成消防員在內，至少55人死亡、超過200人失蹤。今27日中國媒體《央視》報導，香港消防處地搜救人員，在一些樓層找到了生還者。

昨日下午2時51分大埔宏福苑宏昌閣的外牆棚架失火，且迅速延燒鄰近大樓，造成7棟大樓陷入火海，現場還不斷傳出爆炸聲響，火警在昨晚6時22分升為5級，目前已造成55人死亡、200多人失蹤。

據《央視》報導，香港消防處副處長陳慶勇表示，滅火隊伍和搜救隊伍已同步從較低樓層往上進行滅火和搜救工作，預計今天稍晚時將到達天台的位置。並表示，人員在搜救過程中，於一些樓層找到生還者。

原文出處：快新聞／好消息！宏福苑找到生還者 香港消防處證實了

