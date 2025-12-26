好消息！張文隨機砍人案增1人出院 4人住院治療中

張文隨機殺人案發生後第8天，仍有4人住院治療中。資料照，廖瑞祥攝



通緝犯張文19日在台北市發動隨機攻擊事件，包含張在內造成4死11傷，衛福部今（12/26）表示，新增1人出院，目前仍有4人繼續留在一般病房中治療。

衛福部統計，截至今天上午6時50分，隨機攻擊事件送醫傷患共15人，4人死亡、11人傷病，收治於新北市、台北市11間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

衛福部表示，送醫傷患中新增1人出院，有4人繼續留院，都在一般病房治療中。

