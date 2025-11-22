好消息！彰化15高風險蛋雞場採樣 芬普尼零檢出

彰化縣府採檢15處高風險蛋雞場，芬普尼全部零檢出。彰化縣政府提供



彰化縣文雅畜牧場的雞蛋被驗出農藥「芬普尼」，引發民眾關注，縣府農業處與動物防疫所啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，先針對15家過去曾被驗出藥物殘留的高風險雞蛋廠採檢，結果今天（11/22）出爐，雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體均為「零檢出」，縣府將持續擴大監測，確保民眾食用安全。

彰化縣政府表示，作為全台雞蛋最大產區，為釐清問題並全面強化源頭管理，本月20日前往15場動物用藥殘留高風險場抽驗，採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，全程由政風人員會同監督。

縣府指出，檢驗結果今天出爐，全部均為未檢出，顯示第一階段高風險場之蛋品安全無虞。

動防所提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，違反者將依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項處6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖，亦切勿使用來源不明的動物用藥。

彰化縣政府表示，將持續強化相關監測與管理工作，籲請業者共同配合動物用藥規定，確保蛋品衛生與民眾食用安全。

