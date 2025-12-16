好消息！沈玉琳宣布「農曆年後正式復工」 最新病況曝光

沈玉琳預計元宵節出院，且有新節目正在洽談。（圖／中時資料照）

「荒謬大師」沈玉琳今年7月確診白血病，轉院至台大醫院標靶治療，日前傳病況穩定，還可以短暫出院。時隔5個月，今（16）日再傳出好消息，沈玉琳本人透露，預計可以在元宵節後出院，並透露已經有在洽談新節目。

沈玉琳表示：「治療都很順利，預計是元宵後會到螢光幕前，但確切時間還是會主治醫師討論後才做決定！」至於是先回歸哪個節目，他表示還是要跟製作單位討論。

沈玉琳住院時間不算短，今天他也透露：「我總共要做四次鞏固治療，現在已經做完第三次，還有一次要做，平常療程跟療程之間都可以請假幾小時回家，要完全出院復工我是抓過完農曆年的時候，不過還是得看主治醫師的判斷決定。」

廣告 廣告

沈玉琳分享，如今每天在醫院追劇、看書、彈吉他、超慢跑，「老婆天天帶美食來給我吃，過得很充實」。而他也說，只要出院後定期驗血，指數穩定過後，就可以算是治癒了，歷經一波生死交關，沈玉琳會更重視身體健康，不讓老婆芽芽擔心，陪伴女兒長大。

更多中時新聞網報導

癌症新藥基金周年 3500人受惠

戴佩妮預告明年唱進高雄巨蛋

日本名導原田真人辭世 享壽76歲