好消息！火腿放行 古林睿煬和孫易磊兩強投參戰明年經典賽

【記者廖柏璋／綜合報導】效力於日本火腿的古林睿煬和孫易磊，都已經接獲明年經典賽台灣隊徵詢，而今天日本火腿球團也正式表態，同意讓兩人參賽。

古林睿煬曾代表台灣參加2023年亞運，但去年12強以及今年WBC資格賽都因傷缺席，由於今年古林在日職因傷缺賽達4個月，他自己也不確定能否參加明年經典賽。

孫易磊曾代表台灣參加2023年亞錦賽，今年WBC資格賽也是台灣取得明年經典賽門票大功臣。

根據日媒《中日體育》報導，對於古林睿煬和孫易磊參加經典賽，日本火腿球團高層在昨天表示「會給予協助」，等於表態同意放行兩人參賽。

