好消息！美國掛號暫停服務2個月 中華郵政宣布12月起恢復寄送

中華郵政近日公告，自114年12月1日起，恢復收寄發往美國的掛號郵件。 圖：林冠妤／攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 中華郵政日前宣布10月暫停提供美國掛號寄送服務，不過近日重新公告，12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

受到美國關稅政策牽動影響，美國海關對進口郵件嚴格審查，加上執行上有落差，掛號信件通關較嚴格，日前頻發生寄往美國掛號信函被退件情況，為避免郵件卡關，並保障顧客權益，中華郵政10月中針對寄往美國信函暫停提供掛號服務

但在中華郵政與美國郵政溝通後，中華郵政近日公告，自114年12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

對此，中華郵政表示，寄往美國之各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件等，不論內裝物為商品或文件，需先至中華郵政全球資訊網之「EZPost線上交寄」網頁（下稱EZPost），製作國際郵件發遞單，不接受紙本發遞單。

另外，針對寄往美國郵件，內裝物品為商品時，中華郵政表示，目前僅限物品種類勾選「禮品」，且內容物價值不逾美金100元，以及內容物為「書籍」等物品。

