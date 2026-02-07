好消息！苗栗勇警遭砍頭「顱骨裂重傷」手術治療 恢復神速已轉一般病房

記者林意筑／苗栗報導

朱姓員警情況穩定，目前已轉至一般病房接受後續照護。（圖／翻攝畫面）

本月4日上午7時許，苗栗一名40歲鍾男持折疊刀在南苗市場內揚言要殺人，民眾見狀趕緊報案，苗栗警分局南苗派出所2名員警立即到場試圖制止，反遭鍾男持刀猛砍頭部，朱姓員警當場血流滿面，事後被緊急送醫搶救，手術治療後住進加護病房內觀察。昨（6）日下午傳來好消息，經醫師評估後，朱姓員警情況穩定，目前已轉至一般病房接受後續照護。

經醫師再次評估後，朱姓員警情況穩定轉至一般病房照護。（圖／翻攝畫面）

還原案發經過，4日清晨7時許，鍾男無故帶著折疊刀在市場閒晃，疑似跟攤商借手機不成，莫名指控其他攤商欠他錢，且四處揚言要殺人，引發市場內人潮恐慌，嚇得立即報警處理。朱姓、李姓員警獲報到場，立即喝令男子把刀丟棄，鍾男不但不從又持續逼近，員警使用辣椒水警告，未料鍾男突然暴走，情緒激動持刀衝向員警，對著朱姓員警頭部猛砍，造成員警頭部受重傷、當場血流如注。

員警到場試圖制止，反遭鍾男持刀猛砍頭部。（圖／翻攝畫面）

救護人員獲報趕抵，立即將朱姓員警送醫搶救，經醫師檢查後，發現員警左側額頭、頭頂部均有撕裂傷且大量失血，急診醫療團隊立即進行手術治療，緊急縫合與輸血。後續再次經電腦斷層檢查，顯示有局部顱骨骨裂情形，所幸暫無立即生命危險，完成治療後入住加護病房持續觀察。

多名官員至醫院探望，對朱姓員警表達慰問。（圖／翻攝畫面）

昨（6）日下午1時許，衛生福利部苗栗醫院說明，經醫師再次評估後，朱姓員警情況穩定，目前已轉至一般病房接受後續照護，內政部部長劉世芳、苗栗縣縣長鍾東錦、警政署署長張榮興、苗栗市市長余文忠、苗栗縣警察局長李忠萍及苗栗分局長林威廷等人，均到醫院探望，對受傷員警表達慰問。透過照片可見，員警頭部雖然貼有大片紗布、面容有些疲憊，不過氣色紅潤，也露出淡淡的微笑。

