好消息！蔡其昌借到東京「台灣之夜」場地 台日戰轉播授權送審中

2026世界棒球經典賽WBC將在3月開打，台灣將出發日本東京，對上澳洲、日本、捷克及韓國，爭取晉級複賽資格。但日前門票開賣，不少球迷買不到「台日戰」進場門票，直呼「有機票沒門票」。而中華職棒會長的蔡其昌昨(21)日晚間宣布好消息，終於在東京借到「台灣之夜」應援場地！

2026年世界棒球經典賽C組預賽將於3月在東京巨蛋登場，日前WBC門票開賣，大量球迷搶票想要進場支持Team Taiwan，門票幾乎被秒殺，尤其是球迷最期待的「台日戰」更是一票難求。蔡其昌日前受訪時則透露，聯盟會配合民間發起單位，希望可以在東京找一個室內場地舉辦「台灣之夜」應援晚會，讓在東京卻無法進場應援的球迷，可以聚在一起為台灣隊加油。

而昨日傳來好消息，蔡其昌晚間在Threads上發文表示「大會報告！！經過夥伴們千辛萬苦，我們終於借到東京台日戰的場地了，不過轉播授權正在送審中，我先統計一下當天到底多少人在東京啊？我+4」。該篇貼文也湧入上千則留言，甚至有不少網友留言超過10人，也讓網友笑回「到底有多少台灣人在東京⋯⋯」、「你這要租東京港了吧」、「另外建議嚴格實名制及付費」、「會長，不管報名人數多少，希望可以嚴格執行實名制。」

