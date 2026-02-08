好消息！《豆腐媽媽》替身摔傷已出院 未婚妻3點聲明：真實聲音不會被淹沒

《豆腐媽媽》拍攝墜落意外，蘇姓演員替身已經出院。資料照片



民視八點檔《豆腐媽媽》上個月驚傳工安意外，37歲替身演員蘇德揚，於1月20日被安排從約三層樓高台跳下，沒想到人摔出防護墊，顱內出血、顏面骨折，一度病危。家屬痛批電視台、劇組漠視演員工作安全，甚至並未投保，事發至今20天，蘇德揚家屬今天（2／8）證實他已出院返家，也發出3點聲明感謝關心。

蘇德揚未婚妻8日在社群網站上發文，寫下「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕，將近二十天的日子漫長又艱難，但我們沒有倒下，因為一路都有溫柔的你們在背後扶持。每一句關心、每一次祈禱、每一份陪伴，我們都牢記在心。」

廣告 廣告

蘇德揚未婚妻也發出3項聲明，談到拍攝現場的安全，強調「演員在拍攝現場是依照劇組指令完成動作，並無能力改變或承擔現場安全配置。現場安全防護措施，依法及實務上應由製作單位負責。」

針對後續照護，未婚妻透露，蘇德揚從21日到27日都住在ICU，27日轉到普通病房後，家屬自己安排病房及看護，2月3日劇組送蘋果禮盒、2月6日劇組支付部分醫療費用，未婚妻也強調對方「並無支付看護費與急診費」。

未婚妻談到兩人訴求，表示「我們感謝社會各界的關心，亦希望透過此聲明讓大家了解事實真相。真實的聲音不會被淹沒，我們希望每一位演員與工作人員都能在安全、被尊重的環境下工作。希望此事件能成為提醒，讓拍攝安全、職業防護成為必備的制度與規範，也讓每位工作人員的安全與健康被重視。」

更多太報報導

《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰？為何道歉？爭議一次看

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告

晚安小雞快出獄了！涉2案被通緝 憂返台「機場直接銬走」