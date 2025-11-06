好熱的立冬！多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰挾暴風豪雨撲台

「鳳凰」預測下週一經過呂宋島進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響臺灣的天氣。（圖：氣象署網站）

今天（7日）是「立冬」，氣象署指出，各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。

中央氣象署表示第26號輕度颱風「鳳凰」今天（7日）凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響臺灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪增強，由於颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，至於第25號輕度颱風「海鷗」凌晨2時中心位於越南，對臺灣天氣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天至下週日東北季風減弱、水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，為白天偏熱（最高氣溫皆達30度以上）早晚涼的天氣。下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大。下週二、三慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，持續密切觀察。下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

吳德榮表示，根據歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰颱風將經過呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑更加分散，不確定性擴大。美國模式模擬更顯示，由於減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑受低層東北風導引，甚至轉往西南遠離。

吳德榮提醒，根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峰，將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有暴風及大量降雨的威脅，絕不可小覷。