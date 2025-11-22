好熱的「小雪」高溫恐近30度 沿海九縣市有強風特報
今(22)日是24節氣中的「小雪」，台灣天氣持續受東北季風影響，氣象署上午對沿海九縣市發布黃色陸上強風警示，提醒局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生機率。儘管時序入冬但民間氣象專家表示，今天中南部白天氣溫仍可能升至接近30°C，呈現「名為小雪、實為偏暖」的情況。在降雨方面，只有基隆北海岸、東北部及大臺北山區與恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴的好天氣。
民間氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，「小雪小到，大雪大到！」指的是，在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到臺灣海峽；而，到「大雪」節氣時，數量將會更多，這是烏魚子的盛產季。「小雪」節氣的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。他預估在下週二前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響我們，氣溫將再度驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」指出，今天雖逢節氣「小雪」，但在偏東風環境下，中南部白天可升至接近30°C，呈現「名為小雪、實為偏暖」的天氣型態。
中央氣象署表示，今天白天各地回暖，北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東可來到26至28度。離島方面，澎湖約21至23度，金門約15至22度，馬祖約15至19度。明(23)日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部和恆春半島有零星短暫雨。中南部地區這兩天早晚容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返要特別注意。
其他人也在看
11/22小雪到！4生肖健康拉警報 「門窗通風」避成毒氣室
今年國曆11月22日早上9時36分迎來「小雪」節氣，天氣更冷一些，民俗專家楊登嵙提醒，4生肖在未來半個月需留意健康狀況，其他民眾也要注意環境通風，過猶不及都不好。中天新聞網 ・ 1 天前
影/今迎小雪！開窗散濁氣、芹蔥入菜 馬年運勢一路狂飆
今（22日）上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，這是冬季的第二個節氣，民俗上象徵寒意增強，也與生活習俗和運勢相關。民俗專家廖大乙分享三大開運小撇步，能助馬年運勢一飛衝天，在新的一年迎來更好的發展與好運。中天新聞網 ・ 2 小時前
小雪極陰節氣 升陽招術看這裡
今（22）日起進入節氣小雪，氣功老師彭繼祖表示，小雪在易經卦象為「坤卦」，從小雪到大雪，六爻全陰無陽，漸漸的越來越陰沉，正當冬藏時期。頭部主陽氣，極陰期間，對頭部影響最劇。讓自己對冷空氣多一點防範，多留意脖子、後腦、膝蓋的保暖，同時注意穿襪套保暖腳部也是一件非常重要的事。自由時報 ・ 7 小時前
11／22迎「小雪」 4生肖忌吃濕熱食物！養生及禁忌一次看
2025年「小雪」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、蛇、猴、狗，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。以下提供食、衣、住、行、育、樂的「小雪」開...CTWANT ・ 19 小時前
又要變冷 暴跌10度時間曝 把握周末好天氣
今天（22日）環境仍吹東北風，早晚偏涼，清晨最低溫在南投13.5度，其他地區約15至19度，白天氣溫持續回升，今天至下周一（24日）各地高溫約在25度以上，中南部上看30度。氣象粉專表示，下周二（25日）另一波東北季風南下，氣溫大跌10度左右，北部下探16度，其他地區也會掉到20度，影響至下周四（27日）。中時新聞網 ・ 6 小時前
小雪登場卻暖洋洋！全台回溫中 下週二再迎強烈降溫
今日正值節氣「小雪」，中央氣象署指出，今（22日）東北風仍影響台灣，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，部分內陸清晨更低些。隨著冷空氣逐漸減弱，白天氣溫明顯回升，北部與宜花高溫21至24度，中南部與台東來到26至28度，體感溫暖舒適。雖然名為「小雪」，但台灣平地仍偏暖，高山如玉山日前才觀測到初雪，提醒民眾仍需注意早晚溫差。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
冬天旺季無法營業！知本內溫泉水量銳減 業者懷疑地熱工程造成
氣溫下降、溫泉逐漸熱門，偏偏近來卻有溫泉業者無水可用。台東知本內溫泉傳出溫泉水位下降、水流變小不足以供應營業，甚至有業者因此乾脆歇業，業者懷疑是地熱工程鑿井使然，而縣府則認為，比較有可能是警光山莊造成井噴、水位下降，仍未能確切找出原因。知本內溫泉地區近2個月來有溫泉業者發現溫泉水量變小，業者表示，自自由時報 ・ 4 小時前
民代集結民力催生！ 首屆左岸竹東櫻花馬明年3/1誕生
每年櫻花季，新竹縣竹東鎮頭前溪畔的河濱生態公園，是不容錯過的親民賞櫻景點，在縣議員楊昌德的催生及在地業者的熱心贊助下，明年3月1日將誕生第一場左岸竹東櫻花馬拉松，從4K到全馬共分4組，跑友可沿著櫻花大道奔跑，全程平路，路跑前晩（2月28日）還有選手之夜，活動上線兩天就吸引近500人報名。自由時報 ・ 6 小時前
今日迎小雪！民俗專家：開窗通風助轉運 辛辣食材排濁氣
今（22）日上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，象徵天氣轉寒、濁氣容易累積。民俗專家廖大乙表示，小雪是冬季第二個節氣，亦代表一年能量進入醞釀與轉化期，不僅與氣候變化有關，也是為來年財運、事業與健打下基礎的良機。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度
[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。 隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。 天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣新頭殼 ・ 3 小時前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
PCB全軍覆沒！定穎投控跳水下殺跌停...「它」苦吞7連黑 台光電、載板三雄等10檔摔破5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（21）日終場跌991.42點，收在26,434.94點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點，也導致PCB族群熄火，呈現一片綠...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
床墊可睡一輩子？ 粉專示警「10年塵蟎破千萬」還傷脊椎
「健康多1點」表示，床墊其實不能「睡一輩子」，由於床墊裡的彈簧或泡棉，長期壓力下會逐漸變形、失去支撐力，腰部和脊椎無法正確獲得支撐，導致有些人早上睡醒比晚上還累、長期腰痠背痛或肩頸痠麻，甚至造成脊椎變形、姿勢不良。「健康多1點」說到，每天睡覺時人體會掉落皮...CTWANT ・ 1 小時前
暖沒兩天就變天！今「小雪」氣溫回升 專家提醒：下週開始又要冷了
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導今（22）日適逢24節氣中的「小雪」，冷空氣減弱帶來短暫回暖，但氣象專家吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 23 小時前
24節氣小雪：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
節氣「小雪」是哪一天？小雪落在每年國曆的11月21或22日或23日，2025年的小雪則是11月22日星期六，此時太陽在黃道上運行至240度。小雪是二十四節氣中的第二十個節氣，也是冬天的第二個節氣。節氣運動 ・ 1 年前
華邦電慘崩！自營商反手大撿貨 另砸3千萬元搶進記憶體「這檔」
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場上漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，自營商（自行買賣）今買超18.36億元，觀察自營商（...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「軍傳媒」五四工兵群戰鬥工兵營第三連 中士副班長謝婷如
陸軍八軍團五四工兵群，是陸軍三個工兵群中駐守在南部的單位，主要負責臺南、高雄及屏東等地區的工兵支援作業。駐紮在台南的五四工兵群，民國43年由工兵二十團更名為五七一工兵總隊，隸屬第一軍團；民國59年改為五四戰鬥工兵群，編配四十三軍，單位曾駐紮金門、馬祖、澎湖、嘉義等三個外島都駐紮過。鏡新聞 ・ 1 天前
花縣府擬自辦堰塞湖撤離演練 河道淤積影響也納入
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成光復地區嚴重傷亡，花蓮縣府規劃明年進行堰塞湖應變撤離計畫演練，將擴大納入因土砂淤積可能導致河道溢流的區域，撤離方式將與在地公所討論出合適方案。中央社 ・ 3 小時前
別被騙！週末飆30度「下週回跌1字頭」 週一晚再迎雨彈
目前這波東北季風影響將告一段落，本週末高溫上看30度，不過新1波東北季風會在24日增強，各地回歸濕涼天氣，尤其北部、東半部的民眾感受會較明顯，且下週末前多地雲量增加。中天新聞網 ・ 1 天前