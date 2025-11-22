好熱的「小雪」高溫恐近30度 沿海九縣市有強風特報

今(22)日是24節氣中的「小雪」，台灣天氣持續受東北季風影響，氣象署上午對沿海九縣市發布黃色陸上強風警示，提醒局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生機率。儘管時序入冬但民間氣象專家表示，今天中南部白天氣溫仍可能升至接近30°C，呈現「名為小雪、實為偏暖」的情況。在降雨方面，只有基隆北海岸、東北部及大臺北山區與恆春半島有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴的好天氣。

小雪過後，東北季風將會越來越強，氣象署今天也發布陸上強風特報。(圖：中央氣象署官網)

民間氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，「小雪小到，大雪大到！」指的是，在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到臺灣海峽；而，到「大雪」節氣時，數量將會更多，這是烏魚子的盛產季。「小雪」節氣的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。他預估在下週二前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響我們，氣溫將再度驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」指出，今天雖逢節氣「小雪」，但在偏東風環境下，中南部白天可升至接近30°C，呈現「名為小雪、實為偏暖」的天氣型態。

中央氣象署表示，今天白天各地回暖，北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東可來到26至28度。離島方面，澎湖約21至23度，金門約15至22度，馬祖約15至19度。明(23)日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部和恆春半島有零星短暫雨。中南部地區這兩天早晚容易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返要特別注意。