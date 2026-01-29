好狂！政大獲神秘校友一口氣捐9.39億 胞弟被感動非校友又捐500萬

政治大學獲得新台幣9.39億元捐款。（翻攝Google Maps）

政大獲重金3000萬美金（約新台幣9.39億元）捐款！國立政治大學2名不願具名商學院校友，去年12月底低調捐款3000萬美金，指定用於指南校區「新建宿舍工程」，這是政大近年獲得最大金額的單筆捐款；其中一名捐款校友的胞弟，因此深受感動，又另外捐贈政大新台幣500萬元。

政大表示捐款人行事低調、不願具名，但展現企業家回饋社會、深耕教育的堅定信念，希望善款能減輕學校建設時的壓力，捐款人透露求學時受到同學鼓勵，彼此扶持打拚，形塑他面對世界的視野與價值觀，能力所及以實際行動回饋母校，希望學弟妹都能找到一輩子的人生益友。

政大主任秘書曾守正接受媒體聯訪表示，校友認為教育就是最長遠的投資，這樣的理念讓其中一名捐款校友的弟弟動容，他雖然不是校友，又捐贈政大新台幣500萬元，期盼能夠拋磚引玉。善款將用於宿舍建設，未來也可望減輕學生在學期間的居住負擔。

校方不願透露捐款校友身分，但鉅額捐款已是一樁美事，將興建4棟宿舍，響應教育部的「新宿舍運動」，將居住空間與學習空間融合，提供廚房、交誼廳、講座教室等設施，預計在118年完工，119年讓學生入住。





