好狗阿旺／張琪
張琪
那年大學畢業在家待業，每天無所事事。睡眠很差，總聽見樓下狗吠聲，很吵鬧。內心不住咒罵，好煩人的狗。
原來是樓下店鋪新養了只黃狗，看到陌生人就會露出獠牙，汪汪叫個不停，讓我非常恐懼。
一日，我買了幾份大排打包帶回，那狗子聞見了味道，向我飛奔而來。我的喉嚨迸發出一聲尖厲變調的慘叫，高舉著食品袋拔腿就逃，狗在後面緊追不捨。恰巧閨蜜騎著電動車迎面而來，我大喊一聲“救我！”跳坐上她的電瓶車，高抬著腿，舉著打包盒，電瓶車繞著社區轉，狗在後面追，我和閨蜜又怕又好笑，尖叫聲變成了大笑聲，我笑出了眼淚。狗最終還是沒追上我們，被主人喚了回去。
我從小怕狗。為了讓那只黃狗不再攻擊我，我只好討好它，有吃剩的肉和骨頭便想到帶給它，也知道了它的名字嘟嘟。漸漸地它不怎麼叫喚了，大抵是對社區的人都混熟了，中間它懷孕生狗寶寶，看見那些可愛的黑白黃各種毛色的小狗，趁它不在我也會逗逗，不過很快小狗們都被送人了。後來我去上班，食堂我有吃剩的紅燒肉都會打包帶回給它。它看見我也會搖搖尾巴。我知道狗搖尾巴是示好，但我還是怕它。
幾年後我有了女兒，剛會走路。那天我在車庫停電瓶車，女兒在不遠處站著，只見一道黃影忽然“嗖”地一下沖出去了，對著遠處的草叢發出低沉而兇狠的咆哮。我順眼看去，才發現一頭壯碩的黑犬，正齜著牙，一步步向我那毫無防備的女兒逼近。黃狗如同一位忠誠的衛士，逼退了黑狗。那一瞬間我的心裏滿是感動，真是一條好狗！我牽起女兒的小手，鄭重地告訴她，這只狗狗救了你。女兒說，阿旺真好！自那以後我更是大份地給它帶好吃的。雖然它有名字，但我和女兒總喚它阿旺。
我上班的地方離家遠，有時候到家已是深夜，城市的燈火一盞盞熄滅，將社區沉入墨色。它總在我必經的路口等著我，看到我進車庫，便歡天喜地沖過來對我搖尾巴，我開始看到它還是有些怕的。後來它每天都等我。有天我十一點到家，我想著阿旺應該是回窩睡覺了，到處黑黢黢的，我有點害怕地摸索著找鑰匙，卻見它在遠處沖著我搖尾巴，心裏暖暖的。
有次我看它在那捉蝨子，問它的主人有沒有給它洗過澡。狗主人說，一只土狗，洗什麼澡，隨他去吧。後來它眼睛邊長了白色的瘡，我又問要不要去看看，狗主人說沒事，一只土狗沒那麼金貴。我也不敢碰它眼睛，我想眼藥水應該不是很貴吧，更何況它是只好狗。
轉眼便是冬天，那一年的冬天極冷，快過年了，下雨雪，有幾次我見著它，被關在外面睡覺，連個狗窩也沒有。我問狗主人，天太冷了，讓它進屋睡唄。狗主人說沒事的，一只土狗，它不會怕冷。
過年了，居民樓的人都回了鄉下，地上積著厚厚的雪，我想著阿旺應該也跟著主人下鄉了吧。卻見它在雪地裏，雪水淋濕了它的毛，渾身濕漉漉地打著哆嗦，這我第一見到狗在發抖。它的眼眶紅紅的，像兩個小小的、凍傷的傷口。我對它說：“阿旺啊，你等等，我上去給你拿火腿腸。”我不知道它能不能聽懂。我沖到樓上，找到了一根大紅腸，囫圇切了幾塊，塑膠袋裝好，跑到樓下，它還在那裏，我把袋子裏的火腿腸倒出來，它低頭正要吃，忽然抬頭又深深地望了我一眼，我感覺它好像真的要哭了，我找了個大紙盒塞到了一個水池下，找來棉絮，給它搭了一個窩。阿旺熬過了那個冬天。
我莫名地無比厭惡它的主人，養一只狗也許只是為了看家，但請不要在這麼冷的天把它關在門外不聞不問。
步入中年，算著自己的年齡，有時候也算算它的，我對女兒說，阿旺老了，它快十二歲了。冬天城裏的捉狗車來了，據說好多狗都被網兜罩走了。我到家樓下便急急地喚它，那天晚上，阿旺沒有出現，後來它也沒有再出現過。我問狗主人，卻一臉無所謂，“應該是被捉狗隊弄走了。”我心裏悶悶地，紅了眼眶，極力克制住要流出的眼淚。有個鄰居說，想要把狗弄回來很簡單，打電話去現場認領就行了，如果不及時認領就凶多吉少了，這些捕狗隊總是在天冷的時候出動，冬天的狗肉美味……我想，狗主人定是嫌麻煩不願認領。他說過，一只土狗而已，之前還能幫看家捉老鼠，現在老了用不到了，誰愛要誰帶走，少了我也不找的。
十二歲是狗的暮年。它陪我走到了中年。阿旺，如果有來世，願你成為一只被好人家捧在手心的良種犬，有溫暖的窩，有乾淨的水，被寵愛地過一生。
從那以後我再不特別怕狗了，因為我曾遇到過一只好狗，它叫阿旺。
