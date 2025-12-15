好玩又好吃☃雪人饅頭

聖誕節【雪人饅頭】

雪人饅頭也是款簡單入門的造型饅頭，沒有特別的形狀或是太細緻的造型，孩子也能動手一起做，就像捏黏土一樣，既好玩又好吃呢😋

食材

中筋麵粉, 260克

鮮奶, 160克

細糖, 25克

酵母, 3克

植物油, 1大匙

黑碳可可粉, 適量

紅麴粉, 適量

料理步驟





步驟 1：麵粉+鮮奶+糖+酵母+油混合揉至光滑不黏手，進行發酵變2倍大



步驟 2：取40克麵糰加適量紅麴粉調色，取5克麵糰加黑碳粉調色



步驟 3：白麵糰分成45克四顆當頭，55克四顆當身體組合



步驟 4：取紅麵糰捏4小顆搓尖當鼻子，剩餘的搓長當圍巾~黑麵糰分別搓成眼睛、釦子和手





步驟 5：整形完進行發酵至1.5倍大，中小火蒸15分鐘即可出爐

