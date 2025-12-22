好玩？中科作業員發文恐嚇「張文同夥」 遭羈押禁見

台中一名43歲的張姓作業員，在網路發文，自稱是張文的同夥。（圖／東森新聞）





這幾天陸續有類似模仿發文，台中一名43歲的張姓作業員在網路發文，自稱是張文的同夥，還寫出原本規劃在板南站，進行大規模殺人案件，甚至用挑釁語氣感嘆，難怪同夥表示失敗。昨天，警方南下台中抓人，他落網時說因為好玩，但罪嫌重大，可能反覆實施恐嚇，檢方向法院聲請羈押獲准。

新北三峽分局員警直接南下衝到台中清水區，看到員警大陣仗，出現在自己眼前，男子直接嚇傻，因為沒想到自己只是惡作劇，在網路上發個文，不僅引來社會高度關注，還被收押禁見。

有事實足認為有勾串共犯，逃亡及反覆實行恐嚇犯罪之虞。

27歲的張文，19日在捷運台北車站與中山商圈周邊隨機傷人，各地出現，疑似模仿犯案的網路言論，其中這篇貼文，除了說原本計畫在板南站，而且計畫是下午5點到7點，不是要快閃中山站外，如果選在板南站，還有2個小時的做案時間，死傷恐怕難以估計。

不僅暗示自己是張文的同夥，還詳細描述原定的犯案計畫，住在三峽區的民眾看到後報警，警方循線找到43歲的張姓男子，他是台中清水人，在中科擔任作業員，自稱只是一時好玩惡作劇。

三峽分局分局長許再周：「持拘票於今日（21日）9時30分，在台中市查獲張姓犯嫌到案。」

雖然打了厚厚的馬賽克，但張姓男子的年齡一度在網路上掀起討論，有人質疑他不像43歲，不過警方核對過身分，查扣了手機，確定他就是自稱是同夥的人，而到21日為止，網路上出現恐嚇，或是無差別攻擊的貼文和留言，就有大約20則。

刑事局成立全國專案追查，目前偵破3案，一名唐姓男子，留言說真的有人做了我想做的事，被台中警局在中壢區查獲，另外一名彭姓男子，說中山砍人不揪，也被新北警局在三重區查獲，而彭姓男大生，事後也在網路發文道歉，坦言自己是一時失言，還是被依恐嚇維安罪送辦。

不要以為在網路亂發文，警察抓不到，這下不僅成功抓到3人，還有一人只因為好玩，直接被羈押禁見失去自由。

