好玩一直玩！「切結書」阻止不了人夫啪小三...人妻崩潰提告 結局出爐

基隆一名人妻發現丈夫出軌，當場要求丈夫要斬斷這段孽緣，甚至要寫切結書保證不再連絡，但最後還是在丈夫的手機裡發現不雅照，沒想到小三還得寸進尺到家裡叫囂、嗆聲，最後人妻忍無可忍將2人告上法院，案經審理後法官認定2人侵害配偶權，要連帶賠償人妻40萬元。

判決指出，人妻結婚7年多，沒想到丈夫竟出軌小三，直到2024年2月丈夫以書面切結方式聲明不再連絡後，人妻原本以為一切已平息，但丈夫實際上陽奉陰違，還是多次到小三家夜宿並發生性行為，即便想方設法隱藏還是東窗事發。

後來某日，人妻在丈夫的手機相簿中發現2人同床共枕的親密照後，主張2人已逾越男女正常交往分際，且已實質侵害她的配偶權，此外，小三還侵門踏戶威脅嗆聲騷擾等，讓人妻徹底崩潰，於是提告求償120萬元，但開庭時丈夫並未到場，更沒有和書面聲明或陳述。

唯獨小三到庭時，主張不雅照是人夫自作主張拍攝，且人夫一直欺騙他已經談離婚且已分居，她自己則在待業中，人妻的求償金額實在太高。

法官審酌，人夫及小三確實有親密互動以及性行為發生，確實已逾越男女正常交往分際，破壞人妻生活美滿情節重大，判決人夫及小三因連帶賠償40萬元。





