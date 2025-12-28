好玩？網揪到中山誠品「丟煙霧彈」 屏東20歲男住家被逮

一名20歲屏東籍的吳姓男子，日前在網路上發表不當言論，聲稱要到台北的中山誠品「丟煙霧彈」遭警方逮捕。嘉義縣警方執行網路巡邏時發現該則貼文，立即展開調查並追查IP位址，最終在屏東男子住家將其拘提到案。據了解，這名無業男子除了涉及刑法的恐嚇公眾罪外，還可能觸犯煽惑他人犯罪罪名，最高可處兩年以下徒刑，顯示網路不當言論可能帶來嚴重法律後果。

嘉義縣刑大抓到一名網友，揪人到中山誠品丟煙霧彈，被發現是屏東20歲的待業男子。（圖／TVBS）

嘉義縣警方在執行網路巡邏任務時，發現有人在網路上發文邀約網友到中山誠品「丟煙霧彈」，引起網友熱烈討論。由於此言論出現在北捷中山站隨機砍人案後不久，警方對此類敏感言論高度警戒，立即展開調查。嘉縣刑大科偵隊長范宸軒表示，警方於網路上發現相關恐嚇民眾維安的言論後，立即展開偵辦，並於25日對相關嫌犯執行拘提到案。

廣告 廣告

警方追查IP位址後發現，發文者居住在屏東縣的鄉下地區。承辦員警表示，屏東地檢署檢察官已指揮偵辦此案，並開出拘票。隨後，警方前往嫌犯住處，將這名20歲的吳姓男子當場逮捕。

屏東20歲待業男，網路揪人到中山誠品丟煙霧彈，遭警方網路巡邏發現。（圖／TVBS）

根據了解，吳姓男子目前無業，待業在家。當警方上門時，他顯得十分錯愕，似乎未料到自己的網路言論會引來如此嚴重的後果。警方調查發現，他聲稱是因為無聊才在網路上發表這些不當言論，沒想到會惹上大麻煩。

由於吳姓男子在貼文中提及要去中山誠品丟煙霧彈，此行為不僅涉及刑法中的恐嚇公眾罪，還可能觸犯煽惑他人犯罪罪名，最高可處兩年以下徒刑。這起案件再次提醒大家，即使只是在網路上隨意發言，也可能需要為自己的言行負上法律責任，無聊時的一時興起，可能導致嚴重的法律後果。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

更多 TVBS 報導

保險不符理賠資格！ 婦竟亮刀恐嚇 落網稱要「切水果」

獨／亮槍闖超商！與警玩「躲貓貓」輸了 男遭判2月刑

國一匝道突停攔車 男狂開後車門嗆「來吵架」

北捷中山砍人／張文「清空租屋處不留後路」冰箱飄汽油味 租1年像沒住過

