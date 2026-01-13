好甜！為霍建華生日親自下廚 林心如讚老公「好養」

【緯來新聞網】林心如今（13日）出席燕窩品牌活動，大方分享，日前為了替老公霍建華慶祝生日，因老公表示「不想外出用餐」，林心如特別親自下廚滷了一鍋豬腳麵線與三杯雞，獲得老公「好吃」的高評價；有趣的是，慶生蛋糕竟是女兒指定的「雪寶」圖案，讓她笑稱雖然是爸爸的生日，但口味全由女兒決定。談到廚藝，林心如透露自己是在疫情期間因為不想天天叫外送才開始鑽研料理，如今霍建華最愛吃她做的豆乾肉絲與番茄炒蛋，甚至可以天天吃都不膩，大讚老公非常「好養」。

林心如為了替老公霍建華慶祝生日親自下廚。（圖／攝影組）

相較於林心如逐漸練就一身好菜籃，她也趁機爆料霍建華的廚藝，笑說老公自稱單身時會煮水餃和泡麵，但結婚九年來她「從來沒吃過」，更幽默吐槽丈夫平時頂多幫她倒水，完全不需要進廚房。提到即將到來的過年計畫，林心如表示一家三口傾向待在清靜的台北，避免往中南部人擠人。至於她本人即將在1月迎來50歲生日，她感嘆自從有了小孩後對慶生的熱情減退，目前還沒有具體規劃，甚至調皮地對鏡頭向好友喊話：「現在還沒有人約喔！」

50大壽倒數，林心如透露目前還沒有具體規劃。（圖／攝影組）

除了家庭生活，林心如在事業上的腳步也未停歇。她透露2026年將持續籌備新戲，由她製作的影集《有愛我們床上談》即將與觀眾見面，另一部主打家庭黑色幽默的新劇本也預計在3月完成，並盼望能於年中順利開拍，展現其身為金牌製作人的專業與活力。

