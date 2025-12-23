好用的 EaseUS Partition Master 讓您輕鬆的移除與格式化有防寫保護的隨身碟或SD卡

啊~~啊~~啊~~~隨身碟或記憶卡，無法寫入😢😢😢 已哭，怎麼會這樣，就能想格式化也不是！！

咦🤔🤔🤔~~會不會是記憶卡的防寫開關，被....上鎖了，趕快來檢查一下！

聖誕和新年促銷活動，最高68% OFF 連結在最下方

登楞！！哈，糗啦~~因為小米插的跟本就不是記憶卡，上面有防寫的開關可以切換呀，而插的是隨身碟，跟本沒法手動防寫，所以只能想辦法，解除防寫功能！！為什麼記憶卡或是隨身碟會變成防寫呢，其實除了實體開關之外，也有可能是因為病毒、檔案系統錯誤、寫入保護設定等原因造成這個問題！

移除與格式化有防寫保護的隨身碟或SD卡

好在網路上有多種方法來解決這個頭痛的問題，貼心的EaseUS 也幫我們整理了各種解決的方式！只要跟著教學上的內容做就行啦！像是到電腦的登錄編輯程式去修改！進到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies 之後，然後.....再然後！

或是在CMD的模式下，來刪除裝置的寫入保護，以系統管理員執行CMD，接著輸入diskpart，然後再輸入list disk，然後....再然後.....哈，其實有點兒困難，如果對於電腦比較不熟悉，不知道會不會誤刪什麼🥺🥺🥺，還是別亂動的好！

這些都可以解決問題，只是比較麻煩，也需要小心使用，以免造成其它錯誤，如果對電腦不熟悉的朋友，小米建議您，直接使用這套功能超多超好用的 EaseUS Partition Master 磁碟管理大師，只要幾個簡單的動作就搞定啦！

進入EaseUS Partition Master之後，點選左邊「工具包」，這裡可以看到資料遷移、重組MBR、壞扇區掃描，擷取 BitLocker密碼等不少好用的功能，接著點選「防寫保護」。

接著選擇被限制防寫的磁碟，選擇完成後，點選「停用」..............對.........就是這麼簡單，哈哈，EaseUS Partition Master 也太方便了，一鍵搞定解除防寫保護🤣🤣🤣，不用執行很多指令或設定，實在是太好了。

解除防寫保護之後，就可以對這支隨身碟或是記憶卡進行格式化啦，一樣直接透過EaseUS Partition Master 輕鬆搞定，還可以依照需求，選擇不同格式，分割大小等！

尋找BitLocker金錀，解鎖BitLocker

接著來看也是常見到BitLocker的部分，如果你的隨身碟插上去之後，需要輪入密碼才能解鎖，而您因為太久沒使用，早已忘記密碼，您可以透過Windows作業系統來解決，但像剛剛那樣比較麻煩，如果是透過EaseUS Partition Master，就能夠快速解決這個問題。

首先在有BitLocker的磁碟上面，點選滑鼠右鍵，選擇BitLocker管理員。

進入BitLocker管理員頁面之後，這裡提供了BitLocker版本、保護工具、保護狀態，磁碟機的資訊等，這個時候點選右下角的「尋找BitLocker金錀」。

接著EaseUS Partition Master 就會開始幫您尋找你當初設定BitLocker時的金錀備份，如果您當初也是在這台電腦上設定，或是換電腦時資料都有完全移轉，那就一定能找到匹配的金錀，就能順利的解鎖了！

如果電腦上找不到，EaseUS Partition Master 也會帶領您到微軟去透過您使用的微軟帳號來找尋，幫您解除BitLocker，如果真的還是不行，請別灰心，您還可以透過 EaseUS Data Recovery Wizard 來解鎖 BitLocker 磁碟機並復原資料！(相關資訊請點我！)

大於32GB的記憶卡格式化成FAT32檔案格式

另外不知道大家有沒有發現，自從記憶卡大於32GB之後，每次想要格式化時，就只剩兩個選擇，NTFS與exFAT那種格式，已經不能格式化成FAT32了，因為有些設備裝置，只能支援FAT32的格式😢😢😢

不過沒關系，只要透過EaseUS Partition Master 就能輕鬆格式化成想要的檔案系統格式！進入磁碟管理的頁面，點選要格式化的磁碟，選擇「格式化」。

接著就能夠自由的選擇檔案系統的格式，無論是要NTFS、FAT32、exFAT、就能 EXT2、EXT3、EXT4也都沒有問題，選擇完成後，點選「確定」。最後當然就是執行格式化，這樣這張記憶卡就變成FAT32的檔式囉！

小米就介紹到這邊啦，EaseUS Partition Master 磁碟管理大師功能真的非常多，非常好用，除了上面介紹解除防寫保護、解鎖BitLocker、或是格式化FAT32檔案格式等，它還可以格式化硬碟，磁碟，以及複製磁碟、系統移轉、MBR轉GPT磁碟，調整磁碟大小，程動分割區，合併磁碟、清理資料等太多太多好用的功能啦，如果您也有這方面的需求，那EaseUS Partition Master 磁碟管理大師肯定是最佳的選擇！

聖誕和新年促銷活動，最高68% OFF 連結在最下方

另外好用的EaseUS 軟體，目前聖誕和新年促銷活動最高68% OFF超級特價中😍 無論是資料救援、磁碟管理、資料備份、資料傳輸、軟體金鑰找回等，應有盡有，有需要的朋友一定要把握機會，千萬千萬別錯過呀😍😍

聖誕和新年促銷活動，最高68% OFF