好疼！她手術後「肚臍突起」 疝氣腹壓差點阻礙當媽夢 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

41歲的徐女士日前接受婦科手術，不料手術後卻發現肚臍周圍有突起，且有明顯疼痛，轉往台北慈濟醫院求助，醫師透過臨床觸診，診斷為手術切口導致的肚臍疝氣，馬上修補手術治療，針對還有生育計畫的徐女士，手術一舉降低未來孕期腹壓上升造成疝氣再度惡化的風險，現在已順利懷孕，等待迎接新生命。

台北慈濟醫院一般外科主治醫師陳昱天表示，肚臍為腹壁最薄弱的地方之一，若周邊筋膜在先天發育時未完全閉合，或因後天因素導致腹壓升高，就容易形成肚臍疝氣，使腹腔內的脂肪、網膜甚至腸段藉由薄弱處向外突出。

廣告 廣告

根據統計，肚臍疝氣在成人疝氣中相對常見，約有20至50%的成人可能有輕微肚臍疝氣，部分文獻顯示女性發生率略高於男性，比例可達 3：1。

以徐女士為例，陳昱天強調，兩次婦科手術引發的切口疝氣，除了日常生活外，對其生育計畫也造成影響，若沒有妥適治療，疝氣很有可能在之後孕期間惡化，治療上會因胎兒在母體中而受限，唯有在懷孕前將疝氣修補完成，才能有效避免風險。

陳昱天說，腹壓上升的因素包括反覆咳嗽、長期便秘、搬重物、孕期與多次生產、肥胖、肝硬化合併腹水等，均會增加發生風險。此外，曾接受腹部手術者若癒合不佳也會引發切口疝氣。臨床上，常見症狀包括：肚臍周圍突出、悶脹或牽扯痛，若未及時治療，嚴重時可能出現紅斑潰瘍、腸阻塞，甚至因腸段缺血而引發敗血症。

觸診是肚臍疝氣的主要診斷方式，必要時會以超音波及電腦斷層輔助判定嚴重程度。陳昱天指出，傳統治療，會在患處劃一10公分傷口，將疝氣缺口縫合後覆蓋上人工網膜，以減少組織張力；腹腔鏡手術則是利用一個約1公分傷口配合2個0.3至0.5公分小孔，或單以肚臍處一個小傷口，同樣縫合缺損並覆蓋人工網膜，但傷口範圍縮小。

陳昱天提醒，民眾平時可以透過簡單方式自我檢查，如站立或腹部用力時，觀察肚臍是否有明顯突起，若平躺後仍無法回縮或伴隨紅腫疼痛，建議及早就醫評估。尤其曾接受腹部手術者，更應特別注意傷口周圍是否有潰瘍等變化，避免併發症發生。

照片來源：台北慈濟醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

異位性皮膚炎搔癢難入眠… 四分之一成年後才發病！

今迎大雪重養生 中醫「避冬三招」擺脫手腳冰冷、腰痠背痛

【文章轉載請註明出處】