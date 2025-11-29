好痛的教訓！他花1290元「臉書買烏魚子」開箱變「13條蕃薯乾」氣炸

生活中心／羅欣怡報導

網友在臉書購買烏魚子，結果來了「蕃薯乾」。（圖／翻攝自爆料公社）

黑金烏魚子變「黑心」烏魚子！有民眾在臉書賣場花了1290元購買烏魚子，特別選了「貨到付款」，但沒想到到貨開箱，烏魚子變成了13包真空包裝的「蕃薯乾」，打電話給業者卻沒人接，他直呼「再也不會在FB買東西了」。

網友在「爆怨公社」發文透露，他被臉書廣告上的烏魚子優惠吸引，抱著嘗鮮心態下單。昨天（28日）包裹送到家，他付完1290元後拆開箱子一看，哪有什麼烏魚子，只有13包真空包裝、顏色很相近「蕃薯乾」，氣得他立刻打電話到該公司客訴，但沒想到根本沒人接電話，網友求助無門，也只能拍照PO網提醒其他網友千萬別受騙。

貼文曝光後，引來不少人留言回應，直言「差點也被同款廣告騙到」。有人分享自己曾看過「10片990元」的烏魚子優惠，價格越買越便宜，但查看粉專按讚數極少，懷疑有詐後立刻作罷。也有網友酸道：「現在還有人在FB買東西？」「烏魚子13包1290？你敢吃我都不敢賣」「假1賠12，剛好寄你13包」。

事實上，內政部警政署「165全民防騙」粉專提醒，一頁式詐騙頁面常以簡體字、貨到付款、限時倒數優惠等方式誘使消費者下單，並搭配「超便宜價格」、「七天鑑賞期」等字眼提高可信度。民眾若不慎受騙已收到包裹，若是宅配到府，可向物流業者申請退貨退款；若是在超商取貨付款，則可請超商協助聯繫集運商，並依託運單資訊盡速提出退款申請。

