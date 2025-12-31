好痛!水溝蓋生鏽釀禍 女一腳踩空皮開肉綻

社會中心／綜合報導

又發生踩破水溝蓋的意外事件！基隆有一名女子，24號晚上要將貨品放到車上，殊不知腳下的水溝蓋突然破裂，導致她直接踩空，腿部皮開肉綻，送醫縫了三十幾針。傷者家人心疼不已，將和律師討論是否申請國賠。

伸出右腳，皮開肉綻，滿腿都是血，小腿被刮了又深又長一條傷口，光用看的就已經痛到無法忍受，到底是怎麼受傷的。罪魁禍首是地上的水溝蓋，擔心有人踩到，已經放置水桶在上面，但一移開就可以看到水溝蓋破了一個大洞，而且幾乎全部都已經生鏽，破洞處明顯可見，有多尖銳。

好痛！水溝蓋生鏽害踩空 女子腿部皮開肉綻縫30幾針

基隆麥金路一處水溝蓋，疑似因為長時間淋雨鏽蝕，有民眾一腳踩空，腿部撕裂傷。（圖／民視新聞）

事發在24號晚上七點多基隆麥金路，一名女子為了隔天上班，先把貨放上車，一瞬間踩空，腳就掉進水溝裡頭，造成腿部被刮傷。傷者丈夫：「真的是很誇張，因為它這個，照理講應該要定期檢才對查，真的很心疼啊，我那天還晚上掛急診，陪她去醫院，去縫合她的傷口。」當天馬上陪著妻子到醫院，一縫就縫了三十幾針，傷者媽媽也心疼不已。

基隆一名女子24日晚上在水溝蓋踩空，腿部嚴重撕裂傷縫了三十多針。（圖／民視新聞）

傷者媽媽：「看了（傷口）那麼大，傷口那麼大，當然會傷心啊，她到現在還說還會痛，不知道啦，普通這個（水溝蓋）都不會啊，那個是那個車子，開在那邊停在那邊，比較重重量還是什麼，下雨還什麼就爛掉。」傷者以及家人將跟律師研議，是否申請國賠。畢竟基隆下雨頻繁，水溝蓋容易鏽蝕，民眾得多加留意。

















