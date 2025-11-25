好痛！蜜蜂鑽進全罩式安全帽 女騎士被螫傷「蜂刺卡在眼皮」

汪姓女子騎機車時蜜蜂鑽進全罩式安全帽，右眼遭蜜蜂螫傷，導致眼皮紅腫刺痛。（圖：洪啟庭醫師提供）

高雄一名女子騎車返家途中，突然覺得有異物鑽進安全帽裡面，沒多久，右眼就刺痛到睜不開，就醫檢查發現被蜜蜂螫傷，蜂刺還卡在眼皮上，導致視力一度只剩下0.7；醫師用鑷子將極細的蜂針取出，再給予口服抗生素並配合眼藥水，5天後毒素消退，眼睛能自行睜開，視力也回到1.0。（溫蘭魁報導）

騎機車途中突然覺得有異物鑽進全罩式安全帽裡面，患者江小姐說，不到一分鐘，就覺得右眼皮刺痛睜不開，以為是灰塵跑進眼睛，沒想到，脫下安全帽之後，看到2隻死掉的蜜蜂卡在安全帽內。

收治這名患者的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，為患者檢查發現，右上眼瞼已經紅腫、下垂，的確看到有蜂刺卡在眼皮上：「就醫的時候我們發現到她眼皮上面就真的有2個蜜蜂的針刺，我們就把它移除掉，因為針刺是有毒的，這些毒，輕的話會引起局部的蜂窩性組織炎。」

洪啟庭醫師說明患者右眼遭蜜蜂螫傷的情況與治療方式。（圖：洪啟庭醫師提供）

醫師在裂隙燈下用鑷子將蜂刺取出，再給予口服抗生素、利尿劑和止痛藥，並配合眼藥水和藥膏塗抹角膜與眼皮，第5天，毒素已消退，患者眼睛能自行睜開，最佳視力也回到1.0。

只是，為什麼蜜蜂會鑽進全罩式安全帽裡面？洪啟庭醫師說，蜜蜂很少主動攻擊人類，除非是靠近蜂巢，夏末秋季，是蜜蜂攻擊的高峰，研判，可能跟患者噴香水又穿鮮艷衣物，讓蜜蜂誤以為是花朵才會被蜜蜂螫傷。