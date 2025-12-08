好瘋！薔薔、張婷婷西門町大亂鬥 上演真人八點檔現場互嗆

【緯來新聞網】藝人薔薔（林嘉凌）與網紅法拉利姐張婷婷昨（7日）於西門紅樓前同台參加「決戰性感之癲」活動，一場原本是社群迷因延燒的話題，瞬間被她們兩人演成真人版八點檔。張婷婷一現身就甩出「國際辣度」氣場，邊扇邊瞪、姿態媲美在康城走紅毯，還直接對薔薔丟下一句超嗆語錄：「妳這叫性感？我這個才是國際規格！」扇子一揮全場立刻暴動。薔薔聽完立刻反嗆：「台灣性感自己會發光，不用靠扇子打風！」語氣甜又帶刺，現場觀眾直接尖叫拍手，兩人火藥味瞬間飆到頂點。

薔薔與法拉利姐張婷婷同台參加「決戰性感之癲」活動。（圖／VieFor提供）

張婷婷突然把扇子往薔薔頭上揮，像要敲下去的瞬間全場倒抽一口氣，薔薔閃過後笑著回嗆：「妳小心，我頭比妳扇子還硬喔！」接著兩軍開始西門町「街頭性感掃蕩」，張婷婷站上選舉車，與助選員 FJ234 用直播語氣沿路喊話：「各位觀眾，我們要把性感推向國際！」車子一駛進電影街，迷因語錄就像擴音器一樣在巷內回蕩，讓路人又笑又跑。

薔薔身材火辣。（圖／VieFor提供）

薔薔則走完全不同路線，她坐著協力車、再下車步行與粉絲握手、擊掌，還在原地示範性感姿勢，一邊笑說：「阿姨我不想努力了，我想選性感代表！」瞬間又把笑點拉滿，粉絲圍得水洩不通。



遊街後回到舞台，戰火再次升級。助選員布萊登與 FJ234 邀請觀眾上台模仿兩人的經典迷因，包括薔薔的招牌 Pose、婷婷的直播語氣，全場玩成大型挑逗秀。限定周邊圍裙、扇子、紙袋被秒換光，VieFor 的 App Store 排行還一路狂飆到社交榜第 15 名，熱度直接量化。

張婷婷服裝很用心。（圖／VieFor提供）

最終結果宣布由薔薔勝出，一顆象徵性的氣球在舞台側升空，全場歡呼像在看勝選之夜。薔薔笑喊：「原來性感也可以靠努力！」張婷婷則放話：「下次我一定要把性感帶去聯合國！」邊講邊甩扇，還不忘回頭對薔薔放電。這場《決戰性感之癲》不只網路瘋，現場更被網友形容為：「史上最無厘頭、最風騷、最好笑的真人實境秀」。

