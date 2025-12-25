好眼熟！飯糰正妹是11年前人氣「影星」老司機一看就認出

居酒屋美女店員過去曾是知名成人片女星。（圖／翻攝自PTT、IG@omusubiayumi）





近日有網友在社群平台發現，日本一間居酒屋內專心捏製飯糰的女子，竟是11年前曾紅極一時、後來引退的成人片女星長澤梓，消息曝光後引發網友回憶與討論。

PTT表特版流傳的一組照片，原PO以「飯糰職人正妹」形容。照片中，一位五官清秀、氣色紅潤，臉上掛著笑容的女性站在店內櫃檯前，手捧親手製作的飯糰，而與過去相比，長澤梓雖然身形較為圓潤，但成熟韻味仍讓不少網友直呼「很有魅力」。

長澤梓如今經營手做飯糰店。（圖／翻攝自IG＠omusubiayumi）

照片曝光後，部分網友很快認出這名「飯糰媽媽」，就是曾在日本影視圈掀起話題的長澤梓，不少網友紛紛留言，「一看就知道」、「怎麼可能認不出來」、「生活充實太好了」、「一樣美得很」，也讓不少人重新想起她當年的高人氣時期。

長澤梓出生於東京，2008年以19歲之齡出道，憑藉亮眼外型與火辣身材迅速走紅，被視為當時的代表性女星之一。但在事業高峰期，她卻於2014年春天選擇淡出螢光幕，之後行蹤低調，鮮少公開露面。如今她已成為一名母親，並親自經營手作飯糰小店，經常透過社群分享料理與生活日常。



