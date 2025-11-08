好瞎！彌勒皇教遭控糾眾下黑咒傷風敗俗 內政部函覆檢舉人竟稱「滅殺他人靈魂」旨在「斷惡修善」
國內新興宗教團體「宇宙彌勒皇教」昨爆發教主糾眾下黑咒爭議，有教內信徒上月向內政部長信箱提出檢舉，內政部表示將介入調查。不料檢舉人昨天卻收到內政部正式公文函覆，指經向被檢舉單位查詢結果，該詛咒群組為封閉性私人群組，是教主私人在非公開宗教討論中所為，相關言論「滅殺他人靈魂」等用語旨在「斷惡修善」，因此僅函請該宗教法人「督促改善」避免觸法，讓檢舉人大呼「太瞎了！」
據了解，該教信徒是在上月18日向內政部長信箱提出檢舉，內政部受理後由宗教及禮制司立案，並於上月23日發文給「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」，限期10天內查處相關檢舉內容回報內政部，再決定後續處理。
不料，檢舉人昨天收到內政部發出的正式公文，表示該部已在本月3日收到「宇宙彌勒皇教基金會」函覆，內政部根據基金會函覆做出了四點結論回覆給檢舉人，但明顯是將被檢舉對象的說明照單全收。
內政部查復理由第一點指出，該基金會負責人陳金龍是在「封閉性私人群組」召集弟子詛咒他人，一般大眾無法隨時閱覽。更誇張的是第二點指出，群組內相關「滅殺他人靈魂」等用語，旨在斷惡修善，祈請靈性層面的驅邪，並非針對個體的身體、生命或財產的傷害或鼓吹暴力、加害之具體行為，亦非詛咒性之惡意表述。
查復內容第三點指出，教主陳金龍在私人群組的詛咒相關言論，是陳金龍以個人身分在非公開宗教討論中所為，並不代表該法人活動或運作，亦非該法人職務所為。第四點則指該基金會已告知相關人，於私人宗教活動上應避免使用可能遭他人不當解讀的語彙，使人誤會或誤用。
內政部公文最後指出，已於本月7日發函請該宗教法人「確實督促改善」，避免違規行為，而觸犯相關法律。
對此檢舉人不滿表示，內政部將被檢舉對象的說法照單全收，還拿來回覆檢舉人，讓所有看不慣教主敗俗作法的信徒難以接受，痛批「宗教監督機制形同虛設，就是造成國內宗教亂象層出不窮的主要原因！」
更多鏡報報導
獨家／黑咒風暴！彌勒皇教主陳金龍率五眼聖戰士群詛咒四叉貓、藍綠政要 內政部出手調查
台中淫魔「滴管餵毒」玩死傳播妹遭延押 自稱務農為生求交保被法官打臉
他偷機車露餡拒捕竟騎上高速公路 警用機車國道狂飆3公里攔下
其他人也在看
宇宙彌勒皇教主遭爆組「聖戰士群」詛咒藍綠政要、四叉貓 內政部出手了
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍，近期遭檢舉成立秘密詛咒群組，要求信徒集體以意念發動攻擊，包括綠營的蔡英文、賴清德、蕭美琴，藍營的朱立倫、顏清標等政治人物，連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓都被列入詛咒名單。根據《鏡報》今（11/7）報導，內政部宗教及禮制司證實接獲檢舉，已正式啟動調查。太報 ・ 1 天前
控宇宙彌勒皇教「不退款」 信徒泣：還被眾人詛咒
由教主陳金龍創辦的宇宙彌勒皇教，近期爭議不斷，一位15年資深信徒出面爆料，她這些年買陳金龍開光過的法器、藝術品等，至少花上千萬，她因為不堪經濟壓力而退教，卻也被眾人詛咒，而信徒想到道場，退款過去買塔位的30萬，同樣被拒之門外，雙方還在門口大吵。 #宇宙彌勒皇教#陳金龍#不退款#被詛咒東森新聞影音 ・ 6 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。民視 ・ 1 天前
揭密彌勒皇教／教主陳金龍親列「滅殺名單」！25年舊恨未消 前主任檢察官辦過他也被詛咒
宇宙彌勒皇教教主陳金龍今年2月成立「五眼聖戰士」祕密詛咒群組，「滅殺名單」不僅包括各國政商名流，還有已轉任律師的前主任檢察官胡原龍。司法官訓練所34期結訓的胡原龍曾任台北、桃園、新竹地檢署主任檢察官，公職期間辦過頂新混油、大統黑心油等重大民生案件。去年北檢偵辦京華城案時，胡原龍因擔任沈慶京辯護律師，多次躍上媒體版面，竟意外勾起陳金龍舊恨，將他一併列入詛咒名單。鏡報 ・ 1 天前
獨家／彌勒皇教主兼藝術家！陳金龍曾與「草間彌生」同辦展
獨家／彌勒皇教主兼藝術家！陳金龍曾與「草間彌生」同辦展EBC東森新聞 ・ 1 天前
彌勒皇教主遭檢舉成立「詛咒群」 內政部啟動調查
彌勒皇教主遭檢舉成立「詛咒群」 內政部啟動調查EBC東森新聞 ・ 1 天前
「宇宙彌勒皇教」咒政要 內政部出手調查
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主被爆出每天集結信徒發起詛咒，對象橫跨國內外政商名流，內政部接獲檢舉後已介入調查。不過，現在又有信眾出面指控，每個月都被推銷購買法器，15年來花了上千萬元，實在負擔不起想台視新聞網 ・ 7 小時前
太子集團2中國籍幹部曾多次來台！移民署：皆以旅遊名義入境
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。今（11/8）又傳出陳志的2位中國籍核心幹部劉學鋒與李丞丞多次入境台灣，對此，移民署表示，2位都是以「團體旅遊」與「旅居海外陸人來台觀光」名義入境，並無以「專業商務」理由申請的紀錄。太報 ・ 9 小時前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷籲參考東京都廳全年閃耀
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈。對此，國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三自由時報 ・ 13 小時前
揭密彌勒皇教／詛咒內幕曝「叛教者永墮惡鬼道」 點燈25萬買聖畫千萬！教主成佛界點鈔機
「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍遭檢舉成立「五眼聖戰士」祕密詛咒群組，指揮弟子以集體意念，攻擊國內外政商名流及被視為「叛教者」的特定對象。《鏡報》實際接觸數名曾深入參與彌勒皇教的信徒，揭露他們的親身經歷，有信徒直指陳金龍自稱彌勒佛降生人間，透過集體催眠及階級壓迫模式斂財，形同「佛界點鈔機」，他們想離開卻不敢脫離，因為主動脫離會被認定是叛教者，陳金龍會下令詛咒「永墮惡鬼道」，甚至永世淪為惡鬼的奴隸。鏡報 ・ 1 天前
鳳凰颱風準備開眼！林保署示警「雨量達標」恐生新堰塞湖：24小時內就潰決
中度颱風「鳳凰」目前正在菲律賓東方海域，以每小時33公里速度向西北西方向前進，恐在下週三（12日）後強勢撲台，林保署評估，屆時東部若雨量達800毫米時，可能會出現新的堰塞湖，並在24小時內就潰決。此外，前氣象局長鄭明典也警告，鳳凰颱風即將開眼，對鄰近的菲律賓「又是一個可能的大災難」。鏡報 ・ 12 小時前
揭密宇宙彌勒皇教！貧困少年成降魔教主 傳陳金龍身價逾10億
自稱彌勒佛轉世的陳金龍，以「朕」稱呼自己。在2007年成立宇宙彌勒皇教基金會。他不只是宗教教主，甚至還是一名藝術家，曾和草間彌生共同舉辦展覽，甚至3度入選巴黎秋季沙龍展，創作實力堅強，但他的作品可不便宜，光是一隻公仔就要價5萬4000多元，畫作更是上看百萬，平面媒體也爆料，陳金龍深耕宗教和藝術界20多年，保守估計已經賺了超過10億。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
外送員注意！Foodpanda沒保強制險遭罰30萬 裁罰撤銷定讞
【記者莊曜聰／台南報導】台南市政府前年、去年針對Foodpanda（富胖達）公司未幫外送員投保汽車強制險、機車第三人責任險等，連續開罰共30萬元，Foodpanda不服提出訴訟，高雄高等行政法院地方庭審理後，認定保險屬中央法令，南市府依地方自治條例規範裁罰，違反中央法令、違憲，撤銷原處分物罰，南市府再提上訴，被該院高等庭判決駁回並定讞。壹蘋新聞網 ・ 12 小時前
卑南太平村近10日上千斤釋迦被偷 路口無監視器難抓賊
近10天以來，卑南鄉太平村一帶的釋迦園上千斤釋迦被偷，由於當地開闊少有住家，加上重要路口長期沒有架設監視器，成為宵小長年「割羊毛」地區，連個竊賊和可疑車輛都沒看到，縣議員關心案件，卻從警方口中得知「近期才一起竊案，也已破」，原來是農民根本不相信警方「報案只是浪費時間做筆錄，干脆不報案，只要動作比小偷自由時報 ・ 12 小時前
汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫
豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進...CTWANT ・ 12 小時前
幼童誤打A肝疫苗 金門醫院啟動醫療疏失調查程序
（中央社記者吳玟嶸金門縣8日電）1名1歲幼童昨天在金門醫院原要接種流感疫苗，卻被誤接種A型肝炎疫苗。金門醫院今天表示，將啟動醫療疏失調查程序，並強化疫苗接種標準作業流程與安全指引。中央社 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員喊話殺青了
生活中心／李世宸、張皓宇、SNG 台北報導資深演員顏正國猝逝，今天好友殯葬業網紅鋼鐵爸，為他舉辦莊嚴的告別式，上百位白衣人出席，衣服寫著「情義重天」，白衣人出席，場面莊嚴，演員黃尚禾致詞時落淚，喊話「國哥殺青了」，藝人高捷、李興文、喜翔，也來送顏正國最後一程。"無聲的所在"：「紛紛擾擾，吵吵鬧鬧的日子活下來。」告別式上演唱，致敬知名資深演員顏正國，告別式8號莊嚴舉辦，合作演員黃尚禾致詞時當場落淚。藝人黃尚禾：「國哥殺青了，沒有辦法再跟你說江湖再見，這種我們拍片常常在殺青的時候會講的話，我這一代的演員，會因為你的存在，獲得你的能量。」好友殯葬業網紅鋼鐵爸，幫忙辦告別式，身上白T寫著情義重天，他也難過透露好友告別式辦完，下周要辦自己母親的告別式。顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）殯葬業網紅鋼鐵爸阮橋本：「我一直告訴我自己說，我一定要堅強我不能倒，我還是要感謝在座這麼多人，來這邊陪阿國。」歌手李千娜"莫忘"：「關上門獨自一個人時候，無聲破涕失控。」演員李千娜，自錄影片演唱歌曲，也淚流滿面妝都給哭花了，顏正國逝世消息來的突然，演藝圈好友都來送他最後一程，藝人小馬首先現身，還有顏正國過世後也始終現身大小場合的資深演員李興文還有高捷。藝人高捷：「阿彌陀佛，迴向給阿國。」顏正國告別式今天舉辦。（圖／翻攝顏正國臉書）藝人李興文：「看到其實這麼多人對他不捨，感到很難過。」藝人唐從聖：「是條漢子，以前曾經是我的偶像，（最敬佩他的部分？）能夠徹底的改變，重啟第二人生很不容易。」藝人楊貴媚：「請他媽媽要保重，但我真的沒有想到，他的小孩這麼小。」知名導演魏德聖也出席告別式，停留一段時間，文化界包括台北市文化局長蔡詩萍，也來為顏正國送行，現場上百位白衣人，還有白色禮服女子穿梭現場幫忙，傳出來自「殯葬界蔡依林」劉君玲創立的人力公司，各界好友陪伴顏正國，希望好小子的身影，永留大家心中。原文出處：顏正國告別式莊嚴舉行 合作演員黃尚禾喊話殺青了 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬顏正國頭七！鋼鐵爸淚崩告別：7天像過一世紀告別顏正國《少年吔，安啦！》重返電影院 高捷、喜翔攜400人淚唱〈無聲的所在〉追憶民視影音 ・ 14 小時前
楊梅警啟動「行人交通安全大執法」強化取締車不讓人與行人違規
為維護行人通行安全，楊梅分局自11月份起執行「行人交通安全大執法」專案勤務，針對「車不讓人」及「行人違規」等行為加強取締，期望透過嚴正執法與強化宣導，提升民眾正確用路觀念，進而有效降低行人事故及死傷情形，營造更安全的道路環境。 為防止交通事故悲劇發生，將針對行人穿越道、學校周邊及易肇事路段加強桃園電子報 ・ 14 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片
（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。中央社 ・ 11 小時前