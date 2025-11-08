好瞎！彌勒皇教遭控糾眾下黑咒傷風敗俗 內政部函覆檢舉人竟稱「滅殺他人靈魂」旨在「斷惡修善」

宇宙彌勒皇教陷黑咒風暴遭檢舉，內政部查復結果竟稱「滅殺他人靈魂」旨在「斷惡修善」。翻攝照片

國內新興宗教團體「宇宙彌勒皇教」昨爆發教主糾眾下黑咒爭議，有教內信徒上月向內政部長信箱提出檢舉，內政部表示將介入調查。不料檢舉人昨天卻收到內政部正式公文函覆，指經向被檢舉單位查詢結果，該詛咒群組為封閉性私人群組，是教主私人在非公開宗教討論中所為，相關言論「滅殺他人靈魂」等用語旨在「斷惡修善」，因此僅函請該宗教法人「督促改善」避免觸法，讓檢舉人大呼「太瞎了！」

據了解，該教信徒是在上月18日向內政部長信箱提出檢舉，內政部受理後由宗教及禮制司立案，並於上月23日發文給「財團法人宇宙彌勒皇教基金會」，限期10天內查處相關檢舉內容回報內政部，再決定後續處理。

不料，檢舉人昨天收到內政部發出的正式公文，表示該部已在本月3日收到「宇宙彌勒皇教基金會」函覆，內政部根據基金會函覆做出了四點結論回覆給檢舉人，但明顯是將被檢舉對象的說明照單全收。

內政部查復理由第一點指出，該基金會負責人陳金龍是在「封閉性私人群組」召集弟子詛咒他人，一般大眾無法隨時閱覽。更誇張的是第二點指出，群組內相關「滅殺他人靈魂」等用語，旨在斷惡修善，祈請靈性層面的驅邪，並非針對個體的身體、生命或財產的傷害或鼓吹暴力、加害之具體行為，亦非詛咒性之惡意表述。

查復內容第三點指出，教主陳金龍在私人群組的詛咒相關言論，是陳金龍以個人身分在非公開宗教討論中所為，並不代表該法人活動或運作，亦非該法人職務所為。第四點則指該基金會已告知相關人，於私人宗教活動上應避免使用可能遭他人不當解讀的語彙，使人誤會或誤用。

內政部公文最後指出，已於本月7日發函請該宗教法人「確實督促改善」，避免違規行為，而觸犯相關法律。

對此檢舉人不滿表示，內政部將被檢舉對象的說法照單全收，還拿來回覆檢舉人，讓所有看不慣教主敗俗作法的信徒難以接受，痛批「宗教監督機制形同虛設，就是造成國內宗教亂象層出不窮的主要原因！」



