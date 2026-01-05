好神拖聯名乖乖推開運儀式組，網瘋喊：這波必須收藏！馬年限量「好運乖乖」只送不賣！

▲好神拖聯名乖乖推出【馬上舞吉】賀歲組合，二布組隨箱附贈好運乖乖大紅包，可與親友分享「護家神乖」迎好運！

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】農曆新年即將到來，台灣家家戶戶開始準備除舊佈新，象徵去除壞運、乾淨迎好運。台灣拖把市占率第一的好神拖，攜手象徵「護國神乖」的乖乖，聯手推出2026年節最強開運【馬上舞吉】賀歲組合，將傳統大掃除升級為充滿儀式感的開運時刻，讓新年乾淨迎財、旺運到家。

▲限量「好運乖乖」聯名贈品–針織提袋、大紅包設計款零食餅乾(金桔檸檬口味)，只送不賣！分享新年滿滿祝福！

好神拖是家中除舊佈新的最佳工具，象徵「清潔開運」；乖乖則是國民零食與科技業「護國神山」守護符，代表「平安守護」。這次，兩大信仰神物強強聯手，推出限量【馬上舞吉】賀歲組合，打造台灣人新年信仰大全，除舊佈新、招財守護一次到位。隨箱附贈「只送不賣」的雙重好運限量禮，首先是今年最大紅包「好運乖乖大紅包」設計款零食餅乾，讓您親筆寫下祝福，親手把滿滿好運分享給親友；以及極具收藏價值的「好運乖乖袋著走」針織提袋，讓好運隨身，一起馬上舞吉！透過先除舊、再開運的儀式感，讓好神拖不僅提升清潔效率，也成為2026年最有溫度的護家神物！

廣告 廣告

▲即日起限量上市！好神拖聯名乖乖【馬上舞吉】賀歲組售價788-888元，於家樂福、大全聯、愛買、小北百貨、大台中五金百貨、喜互惠生鮮超市及各大電商平台momo、蝦皮商城等皆可購入！

想把家裡霉運趕走、好運請進來？好神拖貼心準備「開運三步驟」，讓新年清潔更有效率、充滿儀式感：

Step 1 先開運 → 將聯名好運乖乖大紅包放入輕巧桶身

Step 2 再轉運 → 轉動脫水籃3圈

Step 3 迎好運 → 恭喜開運，好運淨家門！

好神拖【馬上舞吉】限量賀歲組合共推出兩款，即日起於家樂福、大全聯、愛買、小北百貨、大台中五金百貨、喜互惠生鮮超市及各大電商平台momo、蝦皮商城等限量上市開賣：

好神拖馬上舞吉賀歲【一布組】： 內含好神拖手壓旋轉拖把組─1桶1拖1布，以及限量好運乖乖針織提袋乙個（共三款，隨機附贈）。

好神拖馬上舞吉賀歲【二布組】： 內含好神拖手壓旋轉拖把組─1桶1拖2布，以及限量好運乖乖針織提袋乙個（共三款，隨機附贈）、限量好運乖乖大紅包設計款零食餅乾(金桔檸檬口味)乙包。

▲挑戰遊戲抽好禮！好神拖【舞吉挑戰】開跑，於活動網站登錄滿額(299)發票再抽iPhone 17 Pro、Dyson等大獎！

同步好神拖更推出【舞吉挑戰】拖地遊戲挑戰！購買好神拖商品滿額299登錄發票，就有機會抽 iPhone 17 Pro、Dyson空氣清淨機等豪華好禮。分享【舞吉挑戰】分數截圖到好神拖Facebook粉絲專頁指定貼文，即可抽限量禮物，還能角逐週、月、總冠軍，直接拿冠軍獎品！動手挑戰、刷榜單、拿好禮，讓 2026 一路乖乖，馬上舞吉旺旺來！

好神拖【舞吉挑戰】活動網站：https://lihi.cc/lgPno

好神拖【舞吉挑戰】Facebook粉絲專頁貼文抽獎活動：https://lihi.cc/jP8Aw