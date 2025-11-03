「好空氣育福田」計畫有成 企業攜手社區關懷長輩

【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】為改善空氣品質並推動永續農業，中華國際原生復育協會今（3）日在鹿草鄉舉辦「好空氣育福田收割慶暨企業包便當禮敬長輩」活動，與嘉義縣政府、鹿草鄉農會攜手合作延續「台灣好空氣育福田計畫」推廣成果，展現企業支持土地、關懷長者的具體行動。

▲企業志工也與鹿草鄉農會家政班共同製作419個便當，致贈8村落的長輩，傳遞感恩與祝福。

農業處說明，「好空氣育福田」計畫自本年度啟動以來涵蓋鹿草、水上、大林、民雄、溪口、新港等六鄉鎮，總推動面積達1,550公頃。由多家企業贊助「稻稈速效分解菌」，取代傳統稻桿焚燒，有效減少農業空污並改善地力，促進作物健康生長，展現產官民合作落實永續農業的成效。

響應企業一早到鄉村體驗割稻，由友酵農場許寶正農友講解水稻知識，企業志工也與鹿草鄉農會家政班共同製作419個便當，致贈碧潭、三角、松竹、下潭、後崛、西井、鹿草、後寮等8村落的長輩，傳遞感恩與祝福。活動除了慶祝稻作收成，也藉由「包便當敬長輩」連結米食文化與社區情感，讓「永續精神」從田間延伸至人與人之間。

中華國際原生復育協會表示，鹿草鄉為全台人口老化指數最高的地區之一，協會積極推動環境永續，也關注在地鄉親生活需求，藉由「收穫慶、禮敬長輩行動」，希望讓企業走進社區回饋鄉里，展現「好空氣、好土地、好人情」，讓關懷成為永續的一部分。