好笑嗎？新北男大生IG發「中山砍人不揪」引網恐慌 緊急道歉仍依恐嚇公眾罪送辦

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

台北車站及中山商圈一帶19日發生恐怖攻擊，兇嫌張文扔煙霧彈、持刀砍人，包含逃跑過程中墜樓身亡的他自己在內，共造成了4死11傷，引發全台恐慌。不過事件才剛發生，新北就有一名彭姓男大生在社群平台發布「中山砍人不揪」的內容，令看到的網友感到害怕，緊急向警方報案，而專案小組接獲通報後也馬上找到該名男子，將其帶回偵辦。雖彭男事後迅速下架動態並發文道歉，但依舊被依恐嚇公眾罪送辦。

廣告 廣告

彭姓男大生因在IG限時動態寫下「中山砍人不揪」而被依恐嚇公眾罪送辦。（圖／網友＠asd891031授權）

新莊警分局昨（20）日獲報，通報指出有人在IG限時動態中寫下「中山砍人不揪」的字眼，造成因恐攻事件而心有餘悸的社會不安，對此，專案小組快速在1小時內鎖定發文者，發現是現在19歲的彭姓男大生，隨後便請他到案說明。

彭男表示，自己僅是隨意發布動態，並沒有實際犯罪意圖，事後也下架該內容並發文道歉，不過他的行為無疑已引起民眾不安情緒，有造成社會恐慌的可能性，故依恐嚇公眾罪函送法辦。

更多FTNN新聞網報導

犯案完整時序公布！張文「殺人計畫」曝光 犯案前多次場勘、5度變裝行兇

白衣騎士遭張文捅1刀鮮血直流 受害人姊姊崩潰大喊：他殺了我弟弟！

張文生前最後畫面曝光！遭7警圍捕持刀闖百貨樓頂平台 脫裝備墜樓亡

