好糗！施易男「拉鍊沒拉」逛大街 低頭一看快嚇昏

施易男自爆拉鏈沒拉。（翻攝自施易男臉書）

藝人施易男以不老男神的外表令人印象深刻，近年他則經營甜點工作室，以食物療癒人心，開啟人生下半場。不過近來卻發生糗事，原來他在路上拉鏈沒拉，讓他直言，「快嚇昏了！」

施易男斜槓甜點師，做出一番成績。（翻攝自施易男臉書）

施易男日前有著忙碌的行程，他在前往工作室的路上先到管理室取信、又到速食店取餐、買了烘焙用品，還愜意了拍了拍101。不過他低頭看，竟然發現自己的拉鍊沒拉，「也就是整個褲子的褲襠都會露出來的意思！真的是～圈圈叉叉叉圈圈～希望沒有嚇到經過的人！我自己是發現真的是快嚇昏了！

結果，還剛好有粉絲直擊，留言，「原來今天在景勤二號公園，三姑六婆在講那個高高帥帥的男生沒有拉拉鏈，就是施老師啊」，而這偶然的趣事，也讓網友為他感到好笑又可愛。

