好糗！李千娜見「羅志祥1舉動」羞到滿臉通紅 驚喊：不愧是舞王

記者徐珮華／台北報導

李千娜出道18年舉辦首次大型個人演唱會「入戲」，將於12月6日在台北國際會議中心（TICC）登場。她將準備快歌組曲化身唱跳歌手，近日也勤於練舞，除了若隱若現小露性感，還被要求加強臀部的重點訓練，「我希望觀眾能感受到滿滿誠意，這次真的準備了很久！很期待當天可以看到大家一起大合唱。」

李千娜將舉辦首場大型個唱「入戲」。（圖／寬宏藝術X環球音樂提供）

李千娜日前突襲街頭藝人李科穎，當爵士鼓演奏到歌曲〈心花開〉時，零偽裝悄悄從後方出現，拿起麥克風跟上鼓點旋律演唱，吸引大批人潮上前圍觀；接著加碼演唱〈再會啦心愛的無緣的人〉，還邀請現場的觀眾朋友一起合唱，清亮嗓音讓人聽得如癡如醉。李科穎稱讚李千娜本人好好看、唱歌也好好聽，感嘆：「只唱兩首也太少了吧！」

李千娜街頭突襲李科穎，吸引大批人潮圍觀。（圖／寬宏藝術X環球音樂提供）

李千娜也與「紅豆妹」合拍影片唱跳〈心花開〉，對於這首歌受封國民歌曲，她表示「很幸運有一首大家這麼喜歡的代表作，很開心因為這首歌的魅力，讓大家期待我的出現」。日前她在節目偶遇羅志祥並合跳〈愛人醉落去〉新編舞蹈，被對方一眼看出需要修正的地方，頓時羞愧到滿臉通紅：「要不是遇見羅志祥，我竟然沒發現我舞蹈一直是跳錯的，不愧是『舞王』！」

李千娜〈心花開〉受封國民歌曲，合體紅豆妹唱跳。（圖／寬宏藝術X環球音樂提供）

李千娜「入戲」不僅將帶來一系列經典好歌，還有歌迷們敲碗期待的「回憶殺」大合唱，也會把台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》電子花車元素，透過嶄新方式呈現視覺驚喜，藉由「戲中戲的移動舞台」寓意人生道路上的多重宇宙切換，並以電子花車「千娜舞台秀」象徵她從歌手、演員到生活的不同角色。

