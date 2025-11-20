好繪說故事選拔 托育魔法師出線

居家保母徐子安帶著幼兒律動獲得音樂律動優勝獎。（圖：新北社會局提供）

新北市社會局自一○九年起每年舉辦「好繪說故事」與音樂律動技能選拔，鼓勵居家保母展現專業長才。今年共有四十九人參賽，分別選出十名說故事優勝者與八名律動優勝者，另各頒發三名人氣獎。

音樂律動優勝者徐子安分享，她在小客廳裡與孩子共築育兒遊樂園，用心陪伴每位孩子成長。好繪說故事獲獎人王家珍表示，希望透過每場故事表演，讓孩子快樂探索、保有好奇心。評審李志苓指出，參賽者展現創意與巧思，能依適齡特性引導孩子律動，促進發展。輔大兒童與家庭學系徐千惠助理教授認為，照護者透過聲音、表情與肢體傳遞情感，有助孩子建立同理心與情緒韌性，提供豐富語言刺激。

新北社會局長李美珍表示，音樂律動與親子共讀能啟發幼兒思考與創造力，居托人員以專業陪伴引導孩子探索生活，發掘潛能。獲獎者將於十一月廿三日於市府三樓集會堂接受新北市長侯友宜頒獎表揚。