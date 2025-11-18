好美！為TWICE應援「歡迎子瑜回家開唱」 高雄7大地標今晚點燈
即時中心／顏一軒、陳治甬報導
南韓女子天團「TWICE」將於11月22、23日在高雄國家體育場開唱，高雄七大地標自今（18）日起至23日，每晚17時30分至23時，將同步點亮巡迴視覺藍燈光與雷射字體，迎接成員周子瑜第一次回家演出。
主辦單位「Live Nation Taiwan 」全面打造城市行銷企劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」 官方活動今晚展開；高雄市長陳其邁晚間透過臉書宣布，今日至23日每晚17時30分至23時，將在大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心與美麗島捷運站共七大地標，同步點亮巡迴視覺藍燈光與雷射字體。
愛河、高雄流行音樂中心與愛河灣。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
「Live Nation Taiwan 」說明，本次計畫不僅將「巡迴主視覺藍色」點亮照亮高雄夜空，更升級為震撼雷射文字秀打上「『TWICE』＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」、交通號誌趣味換上 「LOOK 『TWICE』」及「『TWICE』 2025 KAOHSIUNG」 限定字樣，甚至連高雄捷運全線都能聽到「TWICE」團員親自獻聲的進站音；而左營站也同步設置巡迴主視覺拍照背板。
大港橋。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
主辦單位指出，將在演唱會世運主場館邀請「ONCE」 一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗等，從整座城市、街頭到演唱會現場，沿途一路沉浸式感受「TWICE氛圍」，朝聖之旅從出門那一刻就已經開始了，掀起前所未見的 「全民瘋『TWICE』」現象級狂潮！
高雄港旅運中心。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
針對大頭貼換上「藍髮照」，陳其邁今日受訪時笑稱，這個問題還要問嗎？每一個「ONCE」都知道，現在已經開始進入為「TWICE」應援的階段，在高雄每一個人都是「ONCE」。
美麗島捷運站。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
綠委黃捷則說，相信台灣所有的「ONCE」都非常非常的期待，包括她今天也穿上了藍色的衣服，希望可以跟《THIS IS FOR》世界巡迴主題色、子瑜的應援類似色（搭配），來支持子瑜回家。
美麗島捷運站。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
原文出處：快新聞／好美！為TWICE應援「歡迎子瑜回家開唱」 高雄7大地標今晚點燈
