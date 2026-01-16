好羨慕！ 台南善化農會尾牙抽現金5萬、iPhone 年終7-18個月

善化區農會尾牙摸彩最大獎現金5萬元，還有iPhone 17 Pro 10支及名牌長夾。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆年前夕，各公司團體陸續吃尾牙，員工最期待的就是摸彩和領年終獎金，台南善化區農會受惠於南部科學園區蓬勃發展帶動周邊地區人口、房市及經濟成長，業績逐年穩定成長，尾牙最大獎為現金5萬元，還有iPhone、名牌長夾等，年終獎金維持近4年的水準，將視個人考績發給，7個月起跳，最高可領到18個月。

善化區農會總幹事楊耿榮大手筆，斥資逾百萬元購買尾牙摸彩獎品，除了最大獎5萬元現金紅包，還有iPhone17 Pro 10支，LOEWE、GUCCI、BURBERRY等名牌長夾等，最小獎也有5000元紅包，47名員工，人人有獎，並可抽第2輪的廠商贊助獎品。

至於年終獎金，楊耿榮表示，與去年相同，至少7個月起跳，依考績不同，最高18個月，平均為8個月。

楊耿榮說，年終可以大方發得高，首先要農會有賺錢，其次總幹事要捨得，希望藉此獎勵員工的辛勞，大家更有向心力，繼續與農會一起打拚、成長。

不僅年終獎金好，農曆年後新春上班還會發給員工每人1錢的金元寶，好福利讓員工說「很幸福！」也讓許多人說「好羨慕！」

台南善化區農會業績逐年穩定成長，農曆年後新春上班每人將獲贈1錢的金元寶。(記者劉婉君攝)

