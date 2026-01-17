好羨慕！台南善化農會尾牙「最大獎現金5萬」年終最高18個月破百萬

台南善化農會辦尾牙，不但現場超嗨，就連抽獎都超狂，最新iPhone、名牌長夾，還有現金紅包，獎品陣容華麗，尾牙吃下來人人有獎可拿，員工直呼超開心。

台南市善化區農會總幹事楊耿榮大手筆，斥資超過百萬購買獎品，讓大家幸福過好年。尾牙抽獎很狂，年終也沒讓人失望，和去年一樣依考績發放，最少7個月、最高18個月。楊耿榮透露，18個月年終約7位數，達上百萬。

尾加抽獎獎項超狂，讓人超羨慕。圖／台視新聞

收假上班再拿1錢金元寶！ 民眾：農會界天花板

年終滿意、尾牙超嗨，過完年還有1錢金元寶可以拿，讓人收假後開心上班。好福利讓員工直呼幸福，更讓不少網友說「太強了」，簡直是農會界天花板，民眾聽聞後也直呼「很羨慕」，一般公司行號不可能有這麼優渥的條件。

台南／黃富祺、梁子玥、王晨瀧 責任編輯／蔡尚晉

