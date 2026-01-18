好羨慕！ 司機「載到李多慧」嗨翻 狂call家人報喜

台北市 / 綜合報導

南韓超人氣啦啦隊隊員李多慧，日前在台中搭車時被司機認出，沒想到對方剛好是自己的粉絲，全程超級嗨，不僅狂讚李多慧很漂亮，還打電話給家人報喜。李多慧見狀也相當親切，不但跟司機的家人視訊，離開前更送上2千元小費，讓不少粉絲大讚真的超級暖心。

司機說：「我載到李多慧啦。」真的假的啦，真的是真的嗎，真的沒在騙，車上載的就是李多慧，司機說：「我載到李多慧啦。」再看一次，司機的吶喊，喊出所有粉絲心願，是誰這麼幸運，開車上班還能載到多慧，趕快趕快打電話跟家人知會。

司機說：「真的啦，不然妳跟李多慧講話啊，真的啊哈哈哈，妳爸載到李多慧了。」爸爸沒開玩笑，瞧他眉開眼笑，南韓啦啦隊女神李多慧，日前在台中搭車被司機認出，她也相當親切，馬上call in司機家人，雙方視訊來電可愛互動，韓籍啦啦隊員李多慧VS.司機說：「上班，上班加油，(好漂亮哦)。」

司機也很幽默，趕快再call二女兒，這美好風景，必須讓全家人看見，韓籍啦啦隊員李多慧VS.司機說：「一起拍照，(好)。」下車時，不忘揪司機合照，李多慧更大方送上2千元小費，事後她表示，真的是好可愛的一家人，讓她跟著幸福，司機女兒也回應，謝謝多慧跟她們視訊，爸爸跟家人都很愛她，韓籍啦啦隊員李多慧說：「最近我看到了一些，跟我的中文有關的故事，大家別擔心，我真的真的沒事，還有我真的真的不喜歡抽菸。」

事實上，李多慧先前才被一名喜劇演員影射會抽菸、裝可愛，讓她難得嚴肅發出聲明，不過這次巧遇影片，也讓大家再次看到，她依舊充滿活力，親切態度圈回更多粉絲。

