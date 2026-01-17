好羨慕！善化農會營收破6千萬 年終7~18個月

台南市 / 綜合報導

農曆年即將到來，不少公司行號辦尾牙，其中摸彩環節也讓員工們相當期待。台南善化農會，去年營收突破6千萬，今年除了員工人人有獎，從5萬元紅包到名牌包、手機獎品外，更豪砸1700多萬發放年終獎金，平均7個月起跳，羨煞民眾。對此，農會總幹事說，希望能將這穩定增長的亮眼收入回饋給員工，一起過好年。

歌手站在台上賣力演唱，而台下員工們，更蓄勢待發，等待抽獎這一刻到來，因為，桌面上，無論手機名牌包甚至還有5萬元現金，都是摸彩獎品，記者VS.民眾說：「能夠在這裡工作是一個很好的地方，而且它的福利應該也算不錯很好，(然後它們的考績最高可以領到18個月的年終)，(會不會很羨慕)很羨慕，因為這一般的那個基本的那個公司行號，不可能有這麼優渥的條件。」

廣告 廣告

民眾聽見這些全是農會尾牙獎品，好驚訝，原來這間農會是台南善化農會，昨（16）日舉辦尾牙時，農會總幹事，大手筆斥資超過百萬購買獎品，不僅，五萬元現金紅包，價值萬元的手機名牌長夾之外，最小獎則是5000元紅包，47位員工人人有獎。

善化區農會總幹事楊耿榮說：「去年我們總營收大概6000多萬，拿1700萬出來當年終獎金，那所以為了要犒賞員工，我們就提供一些豐富的獎品。」除了尾牙獎品羨煞民眾，年終獎金，更是七個月起跳最高上看18個月，就是因為，今年農會業績逐年穩定成長，根據統計，去年營收突破6千萬，為了犒賞員工，其中1千7百萬也將做為年終獎金，讓員工們能過好年。

原始連結







更多華視新聞報導

南科營收爆發！成長率達58.60% 積體電路產業居首功

台南蜜棗首銷新加坡 黃偉哲力推冬季優質水果拓國際市場

北市1醫院發6個月年終+2萬現金 網友直呼羨慕

