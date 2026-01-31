好羨慕！嘉義「這鄉鎮」今天普發2千元 大量民眾排隊領錢

即時中心／林耿郁報導

年前小確幸！嘉義縣東石鄉去（2025）年7月初，因丹娜絲風災受創嚴重，鄉公所與鄉民代表會決定，向全鄉2.2萬居民普發現金2千元；一早大量民眾湧向社區發展協會領取現金，有鄉親表示，有了這2,000元將能過個好年。

還財於民！去年7月上旬，颱風丹娜絲在嘉義布袋登陸，是1958年以來首個登陸嘉義的颱風，在當地造成嚴重破壞。

時間過去半年，東石鄉民代表會本（1）月14日通過紓困金自治條例，決定向全鄉2.2萬鄉親發放2千元，以緩解民眾的經濟壓力。

東石鄉今日普發2千元。（圖／民視新聞）

今天是發錢日，大量民眾湧向東石社區發展協會，排隊領取紓困金。有民眾表示，自己一家四口就能領回8千元，多了這筆意外之財，將能安心過好年。

本次普發紓困金，適用對象為2025年7月31日（含）前出生、設籍於東石鄉，且至今（2026）年1月31日仍未遷出之鄉民，皆可領取2千元，讓部分外地民眾感到羨慕不已。

