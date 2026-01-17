好羨慕！「彰化這家農會」存款破180億 豪發年終6個月起跳

農曆新年將至，儘管經濟景氣低迷，仍有不少企業體恤員工，陸續發放令人羨慕的年終獎金。位於彰化縣二林鎮的二林農會，靠著多元經營與區域發展，營運表現逐年攀升，成為彰化縣內績效最亮眼的農漁會。去（2025）年該會存款總額突破180億元，年盈餘估計超過億元，預計今年將發放至少6個月年終獎金，讓員工歡喜過年。

據了解，二林農會業績大幅成長，與二林中科園區進駐密不可分。園區帶來科技大廠員工移入，推動建案與交屋需求，人口增加，使農會信用部順勢推出房貸及多項金融專案，放款規模顯著擴大，存放比突破75%，與彰化區漁會並列第一，資產品質穩健，逾期款極少。

此外，農會積極推動農業轉型與加值，從紅酒、白酒到紅薏仁、蕎麥的加工與行銷，就帶來數千萬元營收，成為主要獲利來源，也幫助在地小農共同成長。

根據《ETtoday》報導，二林農會自2024年起，年終獎金已調升至5個月以上，部分績優員工甚至可領到7至8個月，換算下來超過百萬元；一般員工也多可領到20萬元以上。今年盈餘持續成長，預計將至少發放6個月年終，讓全體同仁共享努力成果。

