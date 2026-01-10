好羨慕！機器人催生「科技薪貴」 北京工程師月領超11萬元

隨著大陸人形機器人、具身智能等新興AI產業快速發展，催生出一批新興「科技薪貴」。據北京市政府人力資源和社會保障局昨（9日）發布《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告》顯示，機器人系統工程師、機器人電氣工程師、具身智能算法工程師等月平均薪酬中位數超2.5萬元人民幣（約11.3萬元新台幣）。

大陸機器人產業蓬勃發展催生「科技薪貴」。（圖／新華社）

據《中新網》報導，人工智能產業化進程加速推進，北京相關專業技術人才薪酬水準也大幅攀升。《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告（四季度）》中， AI大模型架構師、自然語言處理工程師、感知算法工程師、AI算子開發工程師等職位月平均薪酬中位值均突破40000元人民幣（約18萬1200元新台幣）。

人形機器人與具身智能領域同樣展現強勁發展勢頭，商業化落地進程全面提速。智能製造及高端製造行業中，機器人系統工程師、機器人電氣工程師、具身智能算法工程師等職位月平均薪酬中位值已超過25000元人民幣，反映出市場對相關專業人才的迫切需求。

報告顯示，2025年第四季度北京市經濟運行呈現穩中向好態勢，消費市場持續回暖推動各重點產業薪酬中位值穩步上升。在「人工智能+」戰略持續賦能產業升級的背景下，集成電路與智能製造兩大新質生產力重點領域薪酬增速持續領跑全市，月平均薪酬中位值分別達到16938元人民幣（約7萬6729元新台幣）及14215元人民幣（約6萬4393元新台幣）。

美國消費電子展上一名參觀者與宇樹機器人互動。（圖／新華社）

專業技術人員整體薪酬水準同步穩步上行，月平均薪酬中位值達到13264元人民幣（約6萬元新台幣）。高技能人才的技能價值優勢持續擴大，高級技師、技師、高級技能人才月平均薪酬中位值分別為13273元人民幣（約6萬0126元新台幣）、11996元人民幣（約5萬4341元新台幣）、11593元人民幣（約5萬2516元新台幣）。

該薪酬數據統計口徑涵蓋2025年第四季度各月份稅前應發工資總額，包含基本工資、績效工資、獎金、銷售提成及相關津貼福利待遇等項目，但不包含年終獎金、股權激勵及分紅等。

