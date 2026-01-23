好羨慕！虎航宣布「年終10.6個月」 平均加薪5.3%

台灣虎航將於12月開航台南沖繩、台南熊本兩航線。資料照片



台灣虎航今（1/23）日召開董事會，通過「2025年員工績效獎金」發放方案，決議平均發放10.6個月績效獎金，同時拍板2026年度調薪政策，全體員工平均加薪5.3%，展現公司落實獲利共享、打造幸福企業的經營理念。

虎航表示，在全體同仁共同努力下，2025年營運表現亮眼，年度營收再度攀上歷史新高；即便過去一年全球航空產業面臨多重外在挑戰，包括飛機修護能量吃緊、場站營運成本提高，以及各項物價上漲壓力，公司仍展現高度經營韌性，成功繳出穩健成績單。

虎航指出，董事會基於「獲利共享」的經營原則，正式通過績效獎金方案，平均發放10.6個月績效獎金，讓員工共享公司成長成果；在薪資調整方面，2026年全體員工平均調薪幅度為5.3%，至於機師及時薪人員，則將依其薪資結構另行辦理。

此外，虎航先前也宣布，自今年1月1日起正式實施「每年7日福利補休假」制度，除原有法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；若因應國定假日出勤，除薪資加倍發給外，也另提供1日補休，以回饋員工付出。

台灣虎航是國內首家、也是目前唯一的廉航公司，自2014年開航以來逐步建立年輕、活潑的品牌形象，並於2024年正式改列一般板上市，目前航網涵蓋日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，也是飛日本與韓國航點最多的國籍航空。

