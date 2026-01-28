好羨慕！高雄老店「老江紅茶牛奶」年終超狂 店長爽領141萬

在地經營超過70年的老江紅茶牛奶，是不少人早餐熟悉的好滋味。翻攝自臉書老江紅茶牛奶



高雄知名老店「老江紅茶牛奶」日前公布年終獎金，其中2家店的店長年終獎金突破百萬元，第一名甚至高達141萬元，引起許多網友討論。業者對此表示，年終獎金主要會看單店的業績狀況，加上今年營業額破億元，決定回饋給店長，希望能夠激勵同仁。

在高雄經營超過70年的老江紅茶牛奶，烤至微焦的吐司搭配燒肉、半熟蛋，配上經典的紅茶牛奶，是不少在地人熟悉的早餐好滋味，除了本地民眾讚不絕口，就連外國遊客也慕名而來，目前在台南、高雄已展店至14家分店。

日前業者大方公布今年年終獎金發放情況，各家分店店長幾乎都能領到10萬元以上年終獎金，前三名更分別領走141萬、101萬及73萬元，讓不少民眾聽到後直呼羨慕，認為確實是幸福企業的表現。

營運長張皓翔對此表示，去年業績表現創下歷史新高，既然有好的收穫，公司也很願意將成功的果實和員工一起分享。張皓翔進一步說明，年終獎金主要是依據單店業績狀況和店長表現決定，例如左營地區人口數較多，在衝刺業績上相對有利，不過選到好位置並不表示一定能把業績做好，店長的經營能力同樣重要。

針對許多網友看到年終獎金發放情形後，紛紛大呼「想了解職缺」，張皓翔表示，來投履歷的人從去年開始就越來越多，想當店長都很歡迎，不過還是得從基層做起，通過基本的考核。

