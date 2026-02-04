好老師說 綠粉槓教團 名師嗆總統

圖為賴總統出席「2026第34屆台北國際書展」開幕典禮並參觀台北國際書展。（趙雙傑攝）

賴清德總統3日出席台北國際書展致詞提到，好老師可遇不可求，找好老師不如找好書，引發教師團體不滿，要求總統向全國教師道歉。未料，全國教育業總工會臉書遭大批綠營支持者留言灌爆，反批老師愛斷章取義、對號入座，丟不丟臉；北一女中教師區桂枝反問，教師成為霸凌對象，可不可以說「好總統是可遇不可求？」

賴清德總統3日出席台北國際書展致詞為說明閱讀重要性，提到好老師可遇不可求，與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書。全教產認為，總統發言失當，是對老師侮辱，呼籲總統向全台教師道歉。總統府3日晚間澄清，賴清德致詞重點在於「好老師可遇不可求」，並非貶低教師角色。

未料，綠營支持者昨天留言灌爆全教產臉書專頁，批評全教產扭曲賴清德發言，斷章取義還要對號入座，當老師的閱讀能力要加油，這樣怎麼教小孩，要不要出來道歉。

國民黨立委羅廷瑋昨天聲援教師，批評總統發言不只用詞失當，還赤裸裸暴露出政府對教育制度責任的逃避，以及對第一線教師專業的嚴重輕忽；呼籲總統應全面檢討現行教育政策與師資制度，正視教師工作條件持續惡化及制度長期失衡的結構性問題。

區桂枝昨接受廣播專訪表示，師道不存在台灣已經很久，保護老師就是保護下一代，師道保存要國家領導人表現出示範的意義，展現對教育重視，按照總統邏輯，我們是不是可以說「好總統也可遇不可求呢？」