《好聲音》女歌手才剛離婚！證實迎來第二春 熱戀小9歲男友

李嘉格官宣新戀情，對方為26歲的平頭高個男。（圖／翻攝微博）

大陸歌手李嘉格，過去憑藉歌唱選秀節目《中國好聲音》嶄露頭角，後來也陸續為多部影視作品主題曲獻聲。今年9月才火速宣布與《中國有嘻哈》導演車澈結束近7年的婚姻，怎料才過不到3個月就被挖出新戀情。對此，李嘉格也大方認愛了。

據了解，李嘉格日前在私人朋友圈中發文分享一組遊玩照片，是他和三五好友們一同出遊的生活日常，但照片中竟出現一名平頭高個男子，和李嘉格互動親密，站在夕陽下相視而笑，甜蜜靠再一起，宛如一對情侶。

消息立刻被瘋傳至微博，讓「疑似李嘉格新戀情曝光」等相關關鍵字衝上熱搜，也有人挖出對方的社群帳號，是一名26歲的帥哥小鮮肉。直到今日下午，李嘉格終於在個人微博親自發文證實：「新生活，剛好合拍！」形容離婚後的她已經展開新生活，也和新的男朋友個性合拍，廣受粉絲們祝福。

李嘉格的新男友照片、社群全被搜出。（圖／翻攝微博）

不過，也有網友們開始質疑李嘉格才剛離婚不久，卻又馬上交到新男友，懷疑過程是否和婚姻重疊。此外，她的前夫車轍，幾天前就被網友問到會不會後悔離婚？結果他卻回應「當然不後悔啊！」並表示，如果時間倒退的話，他仍會做出離婚的決定。這段對話也掀起外界熱議。

事實上，李嘉格和車轍的婚姻，早已出現婚姻危機。直到今年9月，車轍為與旗下女藝人乃萬舉止親密、當街小便等一連串脫序行為道歉後不久，李嘉格隨即宣布離婚消息，「我和老車早已恢復朋友關係」，確定為這段支離破碎的婚姻畫下句點。

