好色不是壞事？中醫師教「挑男友一定要找夠色的」曝4大好處…分析讓網狂讚

中醫師黛比認為，找另一半一定要「夠色」。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

高顏值中醫師黛比（胡馨方）經常在社群上分享美顏、減重與維持健康生活，而她近日就發布影片直言：「挑男朋友一定要找夠色的」，因性慾高代表荷爾蒙與身體狀態正常，情緒較穩定、腎氣足、精神好，也更願意主動付出與陪伴，進而提升親密關係品質。

黛比醫師16日在社群平台上傳一則主題為「男友要找夠色的對你才會好」的影片，她認為，挑男友一定要找「夠色的、有性慾的」，因為男生若性慾較高，則代表荷爾蒙、身體壓力都在正常範圍，因此情緒會比較穩定：「就比較不會對你亂發脾氣」。黛比醫師接著指出，性慾較高者也代表「腎氣足、精神好」，會較主動處理事務，有高機率是個願意主動陪伴女友、對另一半付出的男生。

另外，黛比醫師也從中醫觀點說明，性慾高的男生代表「血循環較好，氣較充足」，在性格上與外在表現可能更偏向陽光開朗、積極樂觀，因此與另一半相處起來也會比較輕鬆、自在舒服，為此黛比醫師最後也總結道：「所以男生對另外一半好色不是壞事，是健康穩定，也代表你真的對他很有吸引力，也想好好愛你！」

影片曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛留言表示：「好色但心態要正確要知道什麼是尊重他人」、「不是夠色而是對妳一直都很色，而且只對妳超色」、「謝謝妳，太有說服力了，我要給我的對象看」、「聽妳這麼一說怎麼覺得好像很有道理欸」、「有醫師認證，馬上傳給對象看」、「分析得很有道理，但首先要有女友男友」、「我要拿給我另一半看！」



