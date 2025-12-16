好茫！ 醉男「持拖鞋襲警」頻跌倒糗態曝 下場慘了

一名男子在高雄鼓山一場廟會活動醉酒鬧事，以布鞋攻擊正在疏導交通的員警。（圖／翻攝_爆廢公社）

高雄鼓山一名男子14號下午三點多，喝得爛醉闖入廟會，內惟派出所所長郭智浩疏導交通時，勸離對方引發不滿，醉男氣得拖鞋追著員警打，但實在太茫好幾次都跌坐在地，誇張行為，讓目擊民眾全看傻。

當天下午，王姓男子站立不穩卻仍試圖攻擊員警。他甚至脫下自己的布鞋當作武器，朝著員警追趕並作勢挑釁，還將手中的布鞋丟向警方。然而，由於醉態嚴重，他多次跌坐在地，攻擊完全沒有命中，反而讓自己顯得狼狽不堪。目擊民眾表示，該男子在十字路口攻擊一名員警，身上散發強烈酒味，使得旁人都不想理會他。

拿鞋攻擊員警的王姓男子最後依社會秩序維護法開罰。（圖／TVBS）

當時，郭智浩所長正在執行安維勤務，發現王男站在路中間便請他移至路旁。沒想到這個簡單的要求卻引發王男不滿，認為警方針對他。郭智浩表示，當時他是唯一在場的警員，需要同時處理兩邊的勤務，因此決定先不理會王男，專注於手邊的工作。

雖然王姓男子頻繁鬧事並多次被帶至警局，但他似乎毫無悔改之意。此次事件後，他被依社會秩序維護法開罰。警方指出，這位地方頭痛人物總是不放過熱鬧場合，所幸這次事件並未波及其他參與廟會的民眾。

