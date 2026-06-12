好萊塢兩代導演看待AI不同調！83歲史柯西斯大方玩AI分鏡 20歲《後室》天才導演反批人工智慧「違背創作初衷」

這篇文章想告訴你的是

1. 20歲《後室》導演視AI為文化腐敗，直言想讓技術永遠消失！

2. 83歲國際名導視AI為電影演化關鍵，大方出任AI公司顧問！

3. 相差60歲兩代導演觀點卻截然相反，影壇對AI集體焦慮！

【文／千尋少女】人工智慧（AI）正快速滲透電影產業，從劇本生成、視覺特效到分鏡設計，各種應用層出不窮。然而，面對這股席捲全球的技術浪潮，好萊塢不同世代的創作者卻展現出截然不同的態度。當83歲的馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）近日高調擁抱AI技術，將其視為電影演化的下一塊拼圖時；年僅20歲的天才導演凱恩帕森斯（Kane Parsons）卻公開表態反對。

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憑藉網路短片《後室》（The Backrooms）爆紅、並獲得A24青睞拍攝長片版的凱恩帕森斯，近日接受澳洲媒體訪問時坦言，自己對生成式AI始終抱持高度警戒。他直白地說：「如果我彈一下手指就能讓它永遠消失，我大概會毫不猶豫地這麼做。在創意上，使用這些工具對我來說毫無樂趣，而且完全違背我的創作初衷。」

《後室》劇照/采昌提供

不過，帕森斯並非全盤否定技術的價值。他坦承，未來AI確實能協助部分繁瑣的視覺特效工作，讓創作者把更多精力放在敘事與藝術表達上。但他強調：「現在要客觀討論AI非常困難，因為利害關係太大，而且已經有太多真正有害的後果正在發生。」

《後室》劇照/采昌提供

比起使用AI創作，帕森斯不排斥將AI本身當成下個創作題材。但他澄清：「不是用AI來製作藝術，而是審視它所代表的意義。如今走在街頭，到處可見充斥著AI生成內容的廣告與視覺設計，這些影像已成為現代社會一部分。」帕森斯甚至直言：「生成式AI對我來說不像是一種創新，更像是某種文化與經濟腐敗的現象。」

《後室》劇照/采昌提供

有趣的是，與這位20歲導演形成鮮明對比的，正是高齡83歲的奧斯卡名導馬丁史柯西斯。這位曾執導《計程車司機》、《華爾街之狼》與《花月殺手》等經典作品的大師，日前宣布加入德國AI公司Black Forest Labs擔任顧問，並公開表示自己已開始利用AI工具協助繪製電影場景分鏡圖。

(Photo by Dominik Bindl/Getty Images for Tribeca Festival)

史柯西斯在聲明中表示：「電影是個年輕的媒介，至今不過大約125年的歷史，我們必須對它的演變保持開放態度。」他指出，自己過去在《雨果的冒險》引進3D技術、在《愛爾蘭人》使用數位減齡特效，如今則是透過AI工具，更清晰、高效地將腦中的畫面分享給美術指導和攝影師等幕後團隊。

兩位相差超過60歲的導演在觀點上的碰撞，恰好呈現出當代電影圈對AI最具代表性的兩種聲音。也反映出影壇對於AI技術的集體焦慮。隨著AI技術持續進步，它究竟會成為電影創作的得力助手，還是侵蝕創意的雙面刃？這場關於創作本質的辯論，恐怕才剛拉開序幕。